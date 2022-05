‘Ovviamente c’era un problema’: l’agente di Lukaku parla della sua posizione ma si rifiuta di parlare di trasferimento

Romelu Lukaku Mi sento meglio. Molto meglio. Il capocannoniere dei Devils ha appena segnato tre gol nelle ultime due partite. Ha iniziato due partite con una scarpa incinta. Il primo risale a tre mesi fa.

Thomas Tuchel si fiderà del suo attaccante nella finale di FA Cup di questo fine settimana? Il mistero rimane lo stesso anche se Romelu Lukaku dimostra di poter fare grandi favori ai Blues.

L’altra domanda è se i nuovi leader di Londra conteranno o meno sul nono posto. Anche lì non si registra una risposta definitiva. Per La Repubblica, Federico Pastorello ha fornito alcune informazioni sulla prossima stagione. “Non sono io quello che discute le opzioni tecniche. Ma c’era chiaramente un problema”., Iniziò. Vuole ancora difendere il record belga. “Nonostante ciò, i numeri devono essere analizzati. Anche con meno tempo di gioco dei suoi compagni di squadra, è il capocannoniere del club in questa stagione”.

E infatti, in 2584 minuti, l’attaccante ha segnato 15 gol. Quando il suo diretto rivale, Kai Havet, ha segnato 13 gol in … 3142 minuti. Ma il tedesco non giocava sempre come numero nove. Nonostante queste statistiche onorevoli, i leader del Chelsea, sicuramente rum grande Egli stesso spera di migliorare dopo questo ritorno alle sensazioni della scorsa estate.

Una cosa è certa, non vuole più vivere la stessa stagione. ‘La situazione va valutata attentamente’Aggiunto mediatore. Ma non subito, perché il Chelsea ha ancora tante scadenze a fine stagione. “Ora c’è un posto in Champions League per assicurarsi la finale di FA Cup. Romelu è totalmente concentrato su questo. Al momento non abbiamo parlato di nient’altro”.

Nonostante questi importanti incontri, le voci stanno già circolando. “Non ha senso speculare sui negoziati”.Federico Pastorello Coupé. “Il Chelsea ha appena finito di rilevare il club. Non conosciamo ancora i nostri nuovi contatti. Sappiamo meno se possiamo ipotizzare colloqui con l’Inter o con il Milan o altro. Dobbiamo avere pazienza e aspettare”.