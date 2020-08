Outfit uomo da battesimo? Immancabile il blazer per ogni look

Occhio alle regole da rispettare

Battesimo in vista e totale indecisione sull’outfit da indossare? Dubbi più che leciti in occasioni del genere nelle quali l’outfit uomo non è scontato. Molto dipende dalla stagione e dallo stile personale, ma alcune regole da rispettare sono d’obbligo.

Che sia estate o inverno occorre onorare un certo dress code che impone eleganza, non ostentata e a tutti i costi, ma giusta e di stile. Di certo da bandire sono i jeans, gli abiti sportivi, i pantaloni corti e qualsiasi indumento che non aiuti a descrivere un look piuttosto elegante.

La parola d’ordine per un battesimo è proprio eleganza e, se si chiama in causa la camicia, come segno distintivo, di certo non può mancare una giacca. Non è detto che si debba indossare per forza un abito, forse anche troppo eccessivo, ma con le moderne e dinamiche proposte ed i consigli di stile un outfit perfetto è presto “costruito”.

Il capo salva look è senza dubbio il blazer uomo, la giacca moderna e contemporanea, considerata da alcuni “sportiva” che spopola tra il pubblico maschile.

Una proposta che si adatta a linee e gusti diversi e riesce ad impreziosire outfit disparati. In effetti il blazer dona tutto un altro tono e senza costrizioni e rinunce concede una mise formale o anche casual chic che si adatta ad un sacco di occasioni, anche un battesimo.

Tra i modelli più eleganti e sportivi, tinte e tessuti diversi, Boggi Milano offre un’ampia collezione per scegliere la giacca che maggiormente si addice al proprio stile. Versatile e di tendenza, questo capo è molto funzionali, un must have per gli uomini più classici e quelli modaioli. Il blazer può essere abbinato in svariati modi: in tinta con il pantalone, in modalità spezzato, con camicia o anche polo, in coordinato con sneakers, mocassini e cintura.

Una tra le tante idee proposte sullo store online del brand di moda milanese è quella di indossare il blazer in tinta con i pantaloni, come è possibile con quello color bluette modello Aria. Una realizzazione sartoriale da accostare a camicia bianca, pochette fantasia floreale in lino e mocassino in nappine in pelle scamosciata blu.

Ma il blazer è ottimo anche da vestire con il maglione e la camicia e in spezzato con il pantalone.

Un’idea niente male sarebbe quella che vede l’unione del blazer modello Roma in blu intenso, camicia bianca, maglioncino a girocollo in cotone della stessa tonalità e pantalone cinque tasche in beige. Un look elegante, ma di impatto.