Ottimo gioco gratuito molto popolare, affrettati!

I negozi di PC online come Steam ed Epic Games Store rimangono il modo migliore per giocare gratuitamente, senza costi nascosti o requisiti di abbonamento. La settimana scorsa, la piattaforma rivale Valve ha mostrato, ad esempio, il fenomenale Dragon Age Inquisition. Un ottimo modo per ottenere una licenza BioWare prima dell’imminente rilascio della 4a edizione. Dal 23 maggio, l’Epic Store offre uno dei franchise più anticonvenzionali sul mercato e uno dei più grandi successi nel campo dei videogiochi.

Il gioco gratuito di Epic Games Store dal 23 al 30 maggio 2024 è ancora disponibile

Il prossimo gioco gratuito dell’Epic Games Store sarà una vera carneficina. Non è perché il titolo sia brutto, anzi, ma perché non se la cava bene con i combattimenti ultraviolenti. Chivalry 2 sarà un gioco molto cavalleresco e brutale che sarà disponibile giovedì 30 maggio alle 17:00. Ma prima che sia online, sentiti libero di prendere gratuitamente il gioco della settimana. Un programma che rappresenta l’esatto opposto della produzione multiplayer medievale di Torn Banner Studios, ma è uno dei più riusciti del settore. Sogni di diventare un agricoltore recitante? Farming Simulator 22 è ancora gratuito su Epic Games Store per le prossime ore.

Simulatore agricolo 22

In Farming Simulator 22, come negli altri episodi, puoi trasformarti in un moderno agricoltore gestendo la tua fattoria come se fossi lì! Dovrai prenderti cura dei tuoi animali, gestire la tua produzione e sopportare diverse stagioni che potrebbero farti perdere tutto. Niente ti viene imposto, quindi puoi scegliere di avere un vigneto, un uliveto, coltivare mais o patate, ecc. Le possibilità sono numerose e l’esperienza può essere migliorata con modifiche.

La versione gratuita di Farming Simulator 22 su Epic Games Store è il gioco principale. Ma qualche mese fa è stata lanciata un’espansione guidata da una nuova mappa, Zielonka, ispirata alle regioni dell’Europa centrale. In particolare integra nuove macchine e colture come carote, pastinaca e barbabietole rosse. Se sei interessato a sapere cosa c’è dietro questo gioco, che ha venduto oltre 6 milioni di copie, vai su Simulatore agricolo 22 pagina Per scaricarlo gratuitamente. Tutto ciò di cui hai bisogno è un account Epic Games Store, quindi fai clic su “Ottieni”. Ti ricordiamo che hai tempo fino a giovedì 30 maggio 2024 alle 17:00 per riceverlo.