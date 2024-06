L’ex capo della PS chiede giochi più brevi con una grafica peggiore

“Com’è una partita di tre anni, alle tre del pomeriggio?” Quale sarebbe il costo di una procedura del genere? È un’esperienza in sé? Personalmente, da giocatore più anziano, sarei grato di tornare a giocare per 12-15 ore [AAA]”, ha annunciato.

Per quanto riguarda il secondo punto chiave, ha affermato che i moderni requisiti di base per il ray tracing avanzato e 60-120 fotogrammi al secondo dovrebbero essere eliminati. “Siamo in un mondo di differenze che solo i cani possono sentire”, ha detto. “Forse non è più questo il punto su cui dovrebbe concentrarsi.”

Pur riconoscendo che le aziende probabilmente non dovrebbero “dire ad alta voce la parte tranquilla” riguardo alla creazione di giochi più brevi e tecnologicamente più conservatori, Layden ha suggerito che un focus centrale sulla creazione di grandi personaggi, attività divertenti e una storia avvincente farebbe risparmiare denaro alle aziende e allo stesso tempo soddisferebbe meglio Giocatori. .

Lo sviluppatore di Alone in the Dark Pieces Interactive è stato chiuso da Embracer Group dopo che il gioco non ha soddisfatto le aspettative. https://t.co/kwEnZd1U99 pic.twitter.com/dAHXWUBj9x -IGN (@IGN) 17 giugno 2024

Licenziamenti continui anche nei giochi Gli studi stanno crollando Il fallimento di un singolo titolo AAA dimostra che il settore è più volatile che mai, ma il percorso di Layden verso un futuro più equo sembra alquanto incerto, soprattutto considerando le comunità di gioco e il dibattito pubblico online.

Finalmente era stato creato un precedente. Potresti essere in grado di introdurre nuovi IP utilizzando questo approccio, ma qualsiasi calo della qualità della tecnologia o del rapporto qualità-prezzo delle proprietà esistenti si sgonfierà come un palloncino di piombo.

Cambiare l’interruttore non è possibile dato che Microsoft ha deciso di portare una serie di titoli AAA proprietari su Game Pass nei prossimi 18 mesi. Le aspettative su ciò che costituisce un “rapporto qualità-prezzo” stanno per cambiare di nuovo, poiché le persone non hanno più bisogno di pagare 70 dollari al momento del lancio per godersi esperienze di successo.

Indipendentemente dal contesto, un editore o uno sviluppatore dovrebbe sempre sforzarsi di creare esperienze nuove, entusiasmanti e raffinate. Se un gioco è buono nella sua essenza e il suo studio sa leggere la stanza, avrà successo in base al merito e quindi finanziariamente.

L’idea che la base dei moderni giochi AAA sia quella di avere una grafica che spinga i limiti e fornisca centinaia di ore di gioco avvincente è a mio parere molto esagerata. guarda Morte eterna.

Inoltre, ha diretto diversi remake e riprogettazioni per Stesso gioco Negli ultimi dieci anni (a prezzo pieno) difficilmente rafforza questa argomentazione. Il mercato è duro, ma c’è qualcosa di sbagliato nel chiedere una resa dei conti a livello di settore.