Atari acquista Intellivision: sì, siamo nel 2024

45 anni dopo l’aspra “Battaglia delle Console”, Atari ha ora acquisito il marchio Intellivision. Primo progetto dopo questa acquisizione? Un assortimento di camicie.

Torniamo per un attimo al 1979: anno in cui viene fondata non solo Data News, ma anche la nascita della console di gioco Intellivision. Questa console fu lanciata da Mattel Electronics e divenne un forte concorrente dell’Atari 2600 che all’epoca era molto popolare. Ne seguì un’aspra battaglia durante la quale Intellivision ottenne il successo. Le console non si sono vendute male, diversi milioni di esse hanno trovato acquirenti.

La console di gioco Atari 2600, inizialmente chiamata Atari VCS (abbreviazione di Video Computer System, ndr). ©CC/Wikipedia

La lotta continuò fino a quando i due marchi furono definitivamente sconfitti da aziende più potenti che controllavano l’intero mercato: Nintendo, Sega, poi PlayStation e Xbox. Ma questa battaglia delle prime console si concluse 45 anni dopo con l’acquisizione del marchio Intellivision da parte di Atari. allora perche? Una domanda logica, ma senza una risposta chiara. Infatti, Atari ha appena annunciato un progetto tangibile, una collezione di… magliette con il logo Intellivision. Devi credere che la nostalgia del gioco vende senza dubbio ancora e ancora.