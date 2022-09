Ottenere Cawwots Savouweuse e Chawnue, posizione di incantesimi comuni

Cawwot non si sviluppa molto con Duvos 2.65. Oltre ad aggiungere il suffisso “salvatore”, ottiene in particolare la variante, l’incantesimo comune di Cawwot “Chawnue”, che assegna punti scudo ai suoi attaccanti!

DOFUS: Una guida per ottenere incantesimi comuni Cawwot Savouweuse e Cawwot Chawnue

Savory Cawwot evoca un ostacolo e un avatar che cura tutte le entità con una piccola percentuale dei loro punti ferita. La sua variante, Chawnue, fornisce un’evocazione con una vitalità inferiore ma fornisce punti armatura per ogni linea di danno che infligge. Fai attenzione, poiché sia ​​gli alleati che i nemici possono trarne vantaggio.

In ogni caso, entrambe le varianti sono utili sia in PvP che in PvM, indipendentemente dalla tua classe. Blocca efficacemente la linea di vista, fornisce cure nelle battaglie di ricerca e può essere utilizzato come centro di distacco. La redazione consiglia vivamente di ottenerlo, al livello più basso, a condizione che tu disponga di cam.

Livello richiesto: 20 Livello richiesto: 87

Per ottenere questi incantesimi popolari, dovrai andare a Wabbit Island con 100 Cawwots. Sulla strada per il Wa Wabbit Track, fermati a [23,-9] Entra nella casa a sinistra.

Continua così, ti imbatterai in una stanza buia. Il tuo obiettivo sarà la stanza a sinistra. Per fare ciò, attiva la griglia e cammina quadrato per quadrato verso la porta, seguendo l’immagine qui sotto. Il sommo sacerdote ti aspetterà nella sua tana. In cambio dei tuoi cawot, ti insegnerà come evocarli.

Se sei fortunato, puoi trovare un rotolo di Cawwot ai regali di Natale o negli hotel scontati. Chawnue si sblocca automaticamente al livello 87, come variante.