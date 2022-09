Cosa cambierà su WhatsApp a ottobre

L’app di messaggistica istantanea erediterà nuove funzionalità. Una breve panoramica delle novità previste per ottobre.

Rimuovi lo stato online sul PC

Gli utenti dell’app saranno presto finalmente in grado di nascondere il proprio stato durante l’utilizzo del computer. Se per molto tempo è stato possibile non visualizzare la propria presenza online sull’applicazione mobile, allora la funzionalità non era presente sul PC. Un futuro aggiornamento dovrebbe consentire agli utenti della versione PC di nascondere il proprio stato e quindi la propria presenza online ai propri contatti.

nuova scorciatoia

Piccola novità, che dovrebbe arrivare prima su Android, WhatsApp ora ha una scorciatoia per la fotocamera. Il suddetto pulsante è posizionato accanto alla lente d’ingrandimento nella schermata principale dell’applicazione. Premendolo, l’utente potrà accedere alla fotocamera del proprio smartphone per scattare una foto o un video e condividerlo in una storia, nella scheda “Stato”.

Modifica messaggi su PC

Su PC, gli utenti dell’app potranno presto modificare i vecchi messaggi per correggere l’errore.

Aumento dei gruppi fino a 512 partecipanti

Da mobile sarà ora possibile creare gruppi di 512 partecipanti per scambiare messaggi tra amici o tra comunità. Un aumento nella misura in cui consentirà a Meta di concentrarsi maggiormente sull’aspetto comunitario della sua app di messaggistica.

Filtro conversazioni

Un’altra novità pratica per molti utenti: la presenza di un filtro “non letto” in cima alla lista, accanto alla funzione di ricerca. In questo modo l’utente potrà filtrare le chat per consultare i messaggi non ancora letti.

Cancellazione estesa dei messaggi a tutti

D’ora in poi, non dovrai più affrettarti a cancellare un messaggio in modo che nessuno dei tuoi contatti lo veda. La cancellazione del messaggio sarà infatti estesa fino a 2 giorni per tutti gli utenti con il prossimo aggiornamento dell’app. Utile, soprattutto nei gruppi, per evitare che le vecchie informazioni vengano nuovamente referenziate.

