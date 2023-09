“Lasciateci in pace”: Jenna Ortega risponde alle voci folli di una relazione con Johnny Depp

Ferma i pettegolezzi. Una voce alimentata da un misterioso account Instagram nei giorni scorsi attribuiva una storia d’amore tra Jenna Ortega (20 anni) e Johnny Depp (60 anni).

Nonostante le informazioni non verificate, Internet ha testimoniato uno stato di tumulto e l’attrice ha subito smentito sul sito di social network, esprimendo la sua stanchezza.

Questa scena di adorazione della serie di mercoledì suscita polemiche su Internet: “È terribile”

L’effetto dannoso delle reti

« Non posso nemmeno riderci sopra. Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp. Per favore, smettetela di diffondere bugie e lasciateci in pace “, ha scritto mercoledì l’attrice della serie, chiaramente molto turbata.

Il post è stato poi cancellato ma mostra come le voci infondate possano avere un impatto negativo sulla salute mentale delle star.

Anche Johnny Depp, tramite il suo portavoce, ha insistito nel negare ciò, affermando: “ È turbato da queste voci maligne e infondate volte a danneggiare la sua reputazione e la sua carriera ».

Con l’avvento dei social network, su Internet si sono diffuse tantissime voci non verificate, che minano la vita privata delle star. Gina Ortega, dopo la sua improvvisa fama, ha espresso la sua paura del potere delle reti.

‘Scream VI’: Jenna Ortega è protagonista di un trailer più spaventoso che mai

« È molto manipolatrice. Dopo lo spettacolo, sono stato troppo nervoso per pubblicare o anche solo dire qualcosa là fuori, o anche solo per essere me stesso “, come ha confidato in privato diversificato.