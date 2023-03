Oppo e One Plus, Europa in pericolo? I marchi reagiscono e negano

Basterebbe un tweet per capovolgere il pianeta tech. Il giornalista tedesco Max Jambor, attivo per i media All About Samsung e assolutamente affidabile in queste affermazioni, ha twittato all’inizio della settimana con notizie sorprendenti riguardanti due grandi attori nella vendita di smartphone. “Posso confermarlo: OPPO e One Plus lasceranno l’Europa. Lasceranno prima Germania, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi”.

Un annuncio che ha destato molto scalpore perché i due brand cinesi (soprattutto Oppo) hanno dispiegato risorse importanti per guadagnare terreno in Europa. Solo che, in realtà, il problema è più profondo. La battaglia legale persa contro Nokia in Germania spingerà i produttori cinesi a ritirarsi. Il gigante delle telecomunicazioni ha attaccato i marchi di BBK Electronics dopo aver violato i brevetti relativi all’uso della tecnologia di elaborazione del segnale 4G e 5G. La sconfitta in questa causa ha già portato Oppo e One Plus a interrompere la commercializzazione dei loro prodotti in questo paese.