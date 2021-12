Il James Webb Space Telescope rivela un’enorme barriera solare nel prossimo passo nella pericolosa propagazione

Il James Webb Space Telescope della NASA rimuove i parasole in questa animazione della fase critica di propagazione avvenuta nello spazio il 30 dicembre 2021. (Credito immagine: NASA)

Il James Webb Space Telescope ha separato il parasole, aggirando un’altra parte importante della sua lunga e pericolosa lista di missioni di spiegamento.

Dopo aver ampliato con successo il Deployable Constellation Array (DTA), la struttura che collega le due metà del web, giovedì 29 dicembre il telescopio era pronto per iniziare le prime fasi del lancio della sua gigantesca protezione solare. Oggi (30 dicembre), i team della campagna hanno compiuto due importanti passi successivi: Distribuzione Telescopio spaziale James Webb Batti l’ondeggiamento e rilascia la pellicola protettiva dalla crema solare.

Webb ha ancora bisogno di accendere la crema solare, cosa che farà il giorno successivo allungando due cuscini. La task force impiegherà quindi alcuni giorni a collegare la struttura a cinque livelli con lo sforzo appropriato e completerà questo lavoro entro e non oltre domenica 2 gennaio.

Questo completerà il dispiegamento del parasole e il team di Webb passerà all’ottica del telescopio. I mirror primari e secondari di Webb dovrebbero essere rilasciati entro il 7 gennaio. Secondo la NASASi conclude così la fase di ampliamento dell’osservatorio.

Puoi seguire i seguenti passaggi Webb per pubblicarlo qui.

La protezione solare di Webb è un ingrediente essenziale che mantiene l’ottica e gli strumenti del telescopio spaziale alla giusta temperatura (estremamente fredda). Ma il baldacchino del sole, che si estende per circa 70 per 47 piedi (21 per 14 metri), è così grande che la squadra della missione ha dovuto piegarlo per entrare nello spazio. Ciò significa che ora che Webb è nello spazio, deve pubblicare.

“Proprio come l’albero di una nave deve essere posizionato e installato prima che una nave apra le vele, gli scafi della piattaforma Webb, il lembo di slancio e le braccia centrali rimarranno presto al loro posto fino a quando lo scudo d’argento del Sun Webb non si aprirà”, ha detto la NASA. sai Medico Nella situazione attuale Giovedì segna la precedente decisione di Webb di rilasciare le strutture della piattaforma e il suo prossimo piano per rilasciare scarpe di medie dimensioni.

L’otturatore posteriore del James Webb Space Telescope (in basso a sinistra) è mostrato nella configurazione pubblicata in questa infografica della NASA. (Credito immagine: NASA)

Oggi, poco dopo le 9:00 EDT (14:00 GMT), il Team Webb ha dispiegato un “alettone posteriore” in una manovra che è durata circa otto minuti, secondo la dichiarazione della NASA di cui sopra. Questa copertura aiuta il web a mantenere il suo orientamento in orbita senza utilizzare carburante aggiuntivo.

Una volta che la protezione solare viene distribuita, sarà costantemente spinta dai fotoni del sole. L’otturatore Momentum aiuterà a contrastare questo potenziale aumento della luce solare, consentendo all’osservatorio di conservare il carburante di cui potrebbe aver bisogno per mantenere la sua posizione.

Dopo che la copertura è stata dispiegata, il team di Webb ha lanciato la pellicola protettiva che avvolge e protegge l’aletta parasole durante le attività a terra e il lancio di Webb nello spazio. La spina è stata rilasciata tramite dispositivi ad azionamento elettrico, Secondo la NASA .

Diffondere Webb e un’enorme crema solare è un compito arduo e pericoloso. Webb ha circa 344 fasi chiamate “fallimenti a punto singolo” e, come hanno affermato gli esperti di missione, circa l’80% di esse si verifica durante la distribuzione.

Anche l’amministratore della NASA Bill Nelson ha detto a Space.com che mentre si sentiva “ottimista e fiducioso” prima del lancio di Webb, si sentiva anche “nervoso”, in parte a causa di questo difficile processo di implementazione.

Webb impiegherà circa 30 giorni dalla data di lancio del 25 dicembre per raggiungere la sua destinazione finale, L2, o Terra-Sun Lagrange Point 2, un punto gravitazionalmente stabile nello spazio a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.