OnePlus punterà tutto nella foto per il futuro mid-range

Il prossimo smartphone della serie Nord, Nord CE 3, è stato svelato e potenzia il suo modulo fotografico.

Steve H. McFly (@OnLeaks) lo rende assolutamente vero su Twitter La scheda tecnica del prossimo smartphone di OnePlus, Nord CE 3. Ricordiamo che la gamma Nord di OnePlus è focalizzata sui prodotti di fascia media.

Secondo la scheda tecnica rivelata, il Nord CE 3 sarà leggermente più grande del CE 2 Lite, con uno schermo da 6,7 ​​pollici. Condividerà lo stesso processore del suo predecessore. O Snapdragon 695 5G. Al contrario, OnePlus aumenterà la memoria interna fino a 256 GB per il modello con 12 GB di RAM. In termini di autonomia, la batteria sarà nuovamente simile a quella del CE 2 Lite 5G (5000 mAh). Tuttavia, la ricarica rapida da 67W dovrebbe consentire di passare dallo 0 al 50% in una quindicina di minuti circa.

Tuttavia, le cose si svilupperanno ulteriormente sul lato fotografico. Infatti, OnePlus Nord CE 3 avrà un sensore principale da 108 MP, contro i “soli” 64 MP del CE 2 Lite. I sensori macro e di profondità (2MP) e la fotocamera frontale (16MP) saranno invece gli stessi del modello CE 2 Lite.

Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato nella prima metà del 2023.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube et al Instagram Per non perdere notizie, test e suggerimenti.