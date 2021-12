OnePlus 7 Buon piano: 40% di sconto sul telefono

Da diverse generazioni, OnePlus ci delizia con i suoi smartphone. Sussurra che il costruttore Prepara anche il proprio modello pieghevole. E se quest’ultimo è un successo tra i consumatori e la stampa, è grazie ai telefoni premium. Per non parlare, OnePlus mantiene una forte connessione con la sua base di fan e comunica spesso tramite i forum ufficiali. Da questa relazione bidirezionale emergono modelli popolari, incluso OnePlus 7. È semplice: quando è stato introdotto, il telefono si è affermato come uno dei telefoni più potenti. E oggi questo modello ha il 40% di sconto!

Nel momento in cui scriviamo, il 6 dicembre alle 21, il OnePlus 7 passa da 699€ a 363,90 euro Grande sconto del 40%. E non è finita grazie alla disponibilità dei codici promozionali a questo indirizzo per ulteriori risparmi. E per la carta tecnica, questo smartphone offre forza! Parliamo di un display AMOLED da 6,41 pollici, un SoC Snapdragon 855, 8GB di RAM, 256GB di storage, un doppio sensore di immagine, una batteria da 4000mAh, ecc. Se invece cerchi una fascia media per una rete 5G, Anche OnePlus North beneficia dello sconto.