One UI 4.0 completa la sua trasformazione e raggiunge una versione stabile

Il Galaxy Z Flip 3 riceverà presto una versione stabile di One UI 4.0. L’ultima versione del software Samsung arriverà sul dispositivo molto presto… Samsung ha già iniziato a pubblicarla.

Samsung non è molto indietro. Dopo una rapida fase beta, sembra che il colosso coreano abbia dato il via libera alla pubblicazione della versione stabile di Un’interfaccia utente 4.0 (Basato su Android 12) Sopra Galaxy Z Flip 3. Pertanto, si presume che molto presto lo smartphone Samsung a conchiglia subirà un restyling software.

Almeno questo è ciò che riporta SamMobile, indicando che la prima diffusione è stata già osservata su alcuni aerei in Serbia. Con ogni probabilità, l’aggiornamento (titolato F711BXXU2BUKM) dovrebbe arrivare qui nei prossimi giorni o nel peggiore dei casi nelle prossime settimane.

Il pacchetto software completo per lo scintillante Z Flip 3

Oltre alla generosa porzione di nuove funzionalità che One UI 4.0 porta (stiamo considerando, tra le altre cose, la nuova tavolozza dei colori dei materiali, aggiunte in termini di riservatezza o nuove funzionalità della dashboard), Samsung sta sfruttando questa implementazione per offrire la patch di sicurezza di un mese. Dicembre 2021 su Z Flip 3. Un buon modo per prendere due (o anche tre) piccioni con una fava: il dispositivo sfrutterà l’ultima versione di Android, One UI 4.0 e sarà completamente aggiornato in termini di sicurezza.

come sottolineato 9to5GoogleInfine, l’accesso rapido a One UI 4.0 su Z Flip 3 dovrebbe essere facilitato dall’uso esclusivo di processori Qualcomm Snapdragon sul dispositivo, come in Il suo fratello maggiore Z Fold 3. La distribuzione degli aggiornamenti principali è già più lenta sul Galaxy S… che a volte utilizza SoC Qualcomm e talvolta SoC Exynos, a seconda dei mercati in cui sono venduti.

Tuttavia, è incoraggiante vedere che Samsung sta ancora una volta lavorando duramente per implementare gli aggiornamenti dell’interfaccia utente Android/One.

