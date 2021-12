Cosa aspettarsi nel 2022

Mark Gorman (Bloomberg) ha l’abitudine di rivelare informazioni riservate sui piani futuri di Apple quasi ogni settimana. Inoltre, da diversi mesi, è in grado di vedere correttamente la maggior parte del tempo. Circa l’87% delle voci diffuse dall’editore era vero in passato. Vediamo cosa ci aspetta nei prossimi mesi…

IPAD

Gurman inizialmente presume che la maggior parte della gamma di iPad verrà rivisitata l’anno prossimo. Ciò includerà l’iPad Pro con ricarica wireless (finalmente!), l’iPad Air di quinta generazione e il decimo iPad “classico”.

Mac

Un iMac con un chip proprietario sarà in aggiunta a un MacBook Air (nuovo design e processore M2) nelle scatole. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare: in precedenza, si trattava del diametro di un computer desktop che può crescere fino a ventisette pollici. Il tuo MacBook Pro, Mac Pro e Mac mini può vedere la luce del giorno.

I phone

L’iPhone SE 3 ne parla ancora. Tutto indica che sarà compatibile con il 5G, che è l’ultima delle cose oggi. Oh, e ci sono voci che questo laptop potrebbe essere commercializzato Nel mese del prossimo marzo. A quanto pare il prodotto sarà accompagnato dall’iPhone 14 in autunno. Per saperne di più vi invitiamo a fare riferimento al nostro articolo dedicato:

Orologio

Si dice che siano in lavorazione tre versioni dell’Apple Watch. Il primo sarà compatibile con la Serie 9, mentre il secondo sarà un aggiornamento alla versione SE che oggi può essere considerata il miglior rapporto qualità-prezzo del gruppo. Infine, abbiamo anche diritto a più Apple Watch”solido“Da questo duo sportivo. Possiamo scommettere che migliorerà la sua resistenza all’acqua, ai graffi e alla polvere, così come lo scafo che, come ricordiamo, è ancora oggi in alluminio. Un materiale relativamente friabile”.

AirPods

Sembra che AirPods Pro stia per rilasciare una seconda edizione nel 2022. Dopodiché verrà lanciato quasi tre anni dopo l’originale e continuerà ad aggiornare gli AirPods 3 recentemente rivelati.

Cuffie per realtà mista

Per una volta, Gurman ricorda anche che Apple sarà finalmente pronta a presentare il proprio visore che unisce realtà virtuale e aumentata. Ti concentrerai sui videogiochi (disponibili nell’App Store), sull’integrazione dei fan e su diversi processori. La risoluzione dello schermo sarà ottima per consentire anche la visione di altri media, mentre le Animoji miglioreranno l’esperienza FaceTime.