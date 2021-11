PS5 è di nuovo disponibile e parte molto velocemente

Se alcune delle ultime console PS5 sono state messe in vendita da Carrefour lunedì, altri rivenditori non ne hanno parlato molto. Tuttavia, non sarebbe sorprendente vedere alcune unità in stock per PlayStation 5.

Ieri mattina, Cdiscount ha formalizzato una demo flash su Xbox Series X/S. Tuttavia, le console di prossima generazione di Sony e Microsoft sono state piuttosto rare dalla loro uscita. Se vuoi approfittare delle azioni PS5 durante il Black Friday, devi essere veloce nel rispondere. Per venerdì, giorno della vittoria dell’operazione, le aspettative sono alte.

Questo giovedì alle 11 Micromania ha annunciato una condivisione con PS5. Il sito mostra che è stata creata una coda predefinita. Non sarebbe sorprendente vedere offerte di altri commercianti online (link sotto). Offerto Giovedì Sera Cscount Bundle con PS5 e Spiderman. Ogni tanto ci sono dei pacchi che escono ma sono sempre centinaia.

Per vedere l’inventario PS5 su Amazon, lo troverai qui:

Visualizza lo stock su Amazon

Dobbiamo affrontare i fatti: ci sarà ancora molta frustrazione con queste feste di fine anno. deve sapere che I commercianti online non comunicano da mesi sulle poche console PlayStation 5 che hanno in magazzino. Infatti, una volta annunciata la vendita, i siti di e-commerce vengono violati e diventano indisponibili uno per uno. Ad ogni modo, sanno che le console si esauriranno, quindi non hanno bisogno di pubblicizzarlo pubblicamente.

Anche senza pubblicità, lo stock di PS5 per un possibile Black Friday sparirà in pochi minuti al massimo. Che sia su Amazon, Cdiscount o Fnac (senza alcuna garanzia), devi andarci a caso. Se sei fortunato, potresti essere in grado di ottenere una Sony PlayStation 5. Il titolo è ancora una volta sbloccato da chiunque.

Non riesco a trovare la nuova PS5 in stock

Sui siti di rivendita, puoi trovare console PS5 in stock, ma a prezzi incredibili. Alcuni modelli si vendono a più di 1.000 euro l’uno: c’è un vero mercato per comprare/rivendere questi prodotti, e sta addirittura diventando malsano. Sfortunatamente, il gigante dell’elettronica Sony non sembra avere una soluzione a breve termine. L’azienda giapponese afferma che le sue difficoltà continueranno almeno fino alla metà del prossimo anno, se non oltre.

Sebbene sia stato formalizzato nell’ottobre 2020, è passato più di un anno da quando la PS5 non è più disponibile. Questo Black Friday, è improbabile che PlayStation si presenti molto. Tutti i fantastici fan della console sono alla ricerca di offerte, devi essere fortunato e arrivare al momento giusto. Ma ancora una volta, nessun rivenditore ci ha contattato per un potenziale stock.

Visualizza lo stock su Amazon

Dov’è il problema Sony? Con pochi milioni di unità vendute della sua PS5, è chiaro che Sony non è riuscita a soddisfare tutte le richieste. La console non è la più venduta della sua categoria quest’anno e questo sta punendo l’intera industria dei videogiochi. Su console Microsoft, l’edizione Series S è più facile da memorizzare: è meno potente di Xbox Series X. Quest’ultima era disponibile per 5 minuti su Cdiscount il Black Thursday.

Il colosso dell’elettronica giapponese ha chiarito che la PS5 è esaurita il Black Friday (e il resto del tempo…) legata a problemi di produzione. In effetti, c’è una crisi globale nei semiconduttori. Il produttore non riesce a trovare processori in grado di eseguire PlayStation 5. E non è l’unico perché anche altri produttori di telefoni e PC sono stati colpiti.

PS5: A distanza di un anno, ecco i 5 migliori giochi disponibili su console https://t.co/B0U7dYXR2K – Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) 21 novembre 2021

Tuttavia, il futuro di questa carenza globale non è roseo. Molti esperti affermano che sarà ancora molto difficile trovare questi prodotti per tutto il prossimo anno. Può andare oltre. Questo crunch dei componenti non riguarda solo le PS5 di serie. È strettamente legato alla crisi sanitaria che ha costretto molte fabbriche a chiudere in Asia. Anche l’industria automobilistica è pesantemente colpita da queste difficoltà.

Commento Mohsen Ibn Black Friday?

Da giovedì Amazon sta organizzando il famoso Black Friday. La principale azienda di e-commerce in Francia ha deciso quest’anno di espandere la sua portata in due giorni interi. Quindi si terrà questo giovedì e domani venerdì. Le offerte saranno le stesse con poche eccezioni. Non siamo stati informati di alcun stock di PS5. Ma ancora una volta, il sito del commerciante non ne parla mai per evitare la fretta.

Se sei abbastanza fortunato da vedere PS5 di serie per il Black Friday, che si tratti della Standard Edition o della Digital Edition (stessa potenza a parte il fatto che non ha un’unità Blu-Ray), dovrai scegliere esso. Devi immediatamente estrarre la tua carta di pagamento e pagare il prezzo di acquisto. In pochi minuti o secondi, tutto sarà sparito. Una volta che una piccola quantità di PlayStation 5 è disponibile in stock, le informazioni si diffondono a macchia d’olio sui social media.

A parte la PS5 che è esaurita, ci sono alcune ottime offerte che possono essere trovate su Amazon, Cdiscount, Fnac e altro. Quindi vi invitiamo a prendervi del tempo questo giovedì per scoprire tutti gli sconti in offerta. Puoi risparmiare il 30-40% sui marchi più grandi in questo momento.

Per vedere il potenziale stock su Amazon, lo troverai qui:

Visualizza lo stock su Amazon