Ondata di casi di Omicron in Inghilterra: il ministro della salute del Regno Unito chiede “convivere con” il virus

Il Regno Unito, uno dei Paesi più colpiti con oltre 148.600 morti per la pandemia, registra ogni giorno record di inquinamento (più di 189.000 nelle 24 ore di venerdì).

In aumento anche i ricoveri, anche se attualmente le autorità sottolineano che la variante Omicron sembra causare forme meno gravi di delta.

“Il numero (di persone) nelle unità di terapia intensiva è stabile e non sta seguendo il percorso che abbiamo visto l’anno scorso in questo periodo durante l’ondata alfa”, ha detto Sajid Javid in una colonna del Daily Mail.

Con il Paese in una “posizione molto più forte” grazie a un’intensificata campagna di vaccini, il governo ha deciso di non introdurre nuove restrizioni durante le vacanze in Inghilterra, a differenza di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

“Le restrizioni alla nostra libertà dovrebbero interferire solo come ultima risorsa”, ha aggiunto Javid nel tabloid. Ha sottolineato “l’enorme costo sanitario, sociale ed economico dell’incarcerazione” e ha ritenuto necessario fornire i mezzi per “convivere con il virus” grazie alla vaccinazione, a un arsenale di cure e allo screening universale.

Ma il ministro ha ammesso che i servizi sanitari saranno “inevitabilmente” sotto pressione nelle prossime settimane a causa del “forte aumento” dei casi di ricovero.

Tuttavia, il Daily Telegraph ha indicato sabato che il governo potrebbe estendere la raccomandazione per il lavoro a distanza, che è in vigore da metà dicembre fino a gennaio.

Per il nuovo anno, il primo ministro conservatore Boris Johnson ha affermato di aver raggiunto l’obiettivo ufficiale di fornire una dose di richiamo a tutti gli adulti entro la fine di dicembre, anche se più del 70% l’ha già ricevuta in Inghilterra.

Secondo uno studio della UK Health Safety Agency (UKHSA) e pubblicato venerdì, i pazienti con Omicron che hanno ricevuto una dose di richiamo della vaccinazione avevano un rischio di ospedalizzazione inferiore dell’81% rispetto alle persone non vaccinate.

Di fronte all’impennata dei ricoveri, il SSN ha annunciato che sta allestendo strutture temporanee per aprire centinaia di posti letto per prepararsi allo “scenario peggiore”.