On TV Tonight: una commedia leggera con Gerard Depardieu e Christian Clavier

Gli angeli custodi (20:30 su RTL tvi)

Un uomo d’affari senza scrupoli e un orgoglioso prete lottano con le Triadi di Hong Kong e soprattutto con i loro angeli custodi cercando di rimetterli in carreggiata…

Artù e i Minimei (21:55 su AB3)

Come tutti i bambini della sua età, Arthur è affascinato dalle storie che gli racconta sua nonna per addormentarlo: i suoi sogni sono pieni di tribù africane e di invenzioni sorprendenti, tratte da un vecchio grimorio, la memoria di suo nonno. quattro anni. E se tutte queste storie fossero vere? E se il tesoro fosse davvero nascosto nel giardino di casa? E se queste adorabili creature disegnate da suo nonno esistessero in carne e ossa? Ciò contribuirebbe a salvare la casa di famiglia, minacciata da un promotore senza scrupoli!

Il gatto con gli stivali (20:30 a La Trois)

Passò molto tempo prima che il mitico Gatto con gli stivali si incrociasse con Shrek… Allora il mitico felino, e non meno meraviglioso amante, partì per un viaggio ricco di colpi di scena, con la bella e astuta Kitty Paws di Velvet e Humpty Alexandre Dumpty, il vero e proprio “cervello” dell’operazione. Il loro obiettivo: catturare la famosa oca dalle uova d’oro per salvare la città in cui è cresciuto il gatto con gli stivali. Ecco la vera storia del gatto, il mito, la leggenda e… le scarpe!