Rifacimento di Leonor spagnola: la figlia di Leticia e Felipe sembra impressionante

Studente quasi come gli altri! Lontana dalla Spagna e al riparo dai media negli ultimi due anni, mentre terminava il liceo in un istituto privilegiato del Galles, la spagnola Leonor è sotto i riflettori dal 17 agosto: la 17enne è entrata all’Accademia militare di Saragozza per tre anni di studio.

Ed è finita, i bei vestiti, i tacchi firmati o il pennello che hai adottato negli ultimi mesi! La figlia del re Felipe VI e della regina Letizia è già apparsa nelle prime fotografie svelate dal suo arrivo in divisa militare, proprio come le sue compagne. L’ereditiera sembra dritta, con una giacca color kaki abbinata e pantaloni con stivali allacciati e un cappello in testa, mostrato anche con uno chignon ben disegnato. Veramente concentrata sulla sua missione!

Foto che aveva comunque per accontentare i suoi genitori, ai quali non doveva essere sfuggito che la bambina si chiamava Bourbon y Ortiz, a significare i loro nomi. L’hanno scortata alla sua prova giovedì 17 agosto e lei è stata portata a lasciarla andare. Inoltre, soprattutto la regina Letizia, che ha abbracciato la figlia maggiore per tanto tempo e che deve essere contenta di vedere la piccola così seria per la sua nuova missione.

Ragazza molto seria

Va detto che all’età di 17 anni l’ereditiera sa che un giorno sarà a capo degli eserciti e dovrà avere una seria conoscenza militare. Inoltre, la sua formazione sarà completa: fino a ottobre la giovane vivrà un anno mirato per integrarsi direttamente nel secondo anno tra un paio di mesi. Sarai quindi in grado di fonderti con altri studenti, prima di studiare Air Force e Navy Fundamentals nei prossimi anni.

Ma prima ritroverà i suoi genitori in breve tempo: a metà settembre dovrà prestare giuramento come gli altri studenti per diventare studentessa e potrà farlo davanti a suo padre, il Comandante degli Eserciti. . Ma il 31 ottobre in particolare una grande occasione gli permetterebbe di tornare a Madrid. Mentre festeggerà già il suo 18° compleanno, dovrà prestare giuramento come solenne e anziana successore.

Altre famiglie reali possono fare il viaggio per l’occasione. Suo padre, lui stesso, era andato a festeggiare il compleanno di Ingrid Alexandra dalla Norvegia, e dovrebbe trasferirsi di nuovo il prossimo ottobre per Kristian dalla Danimarca. Altri due eredi, come Leonor, un giorno saliranno al trono…