Coronavirus, OMS: “L’Italia lavora per sé e per il mondo”. Meno casi? Attendiamo i prossimi giorni

Nonostante i tanti problemi, carenza di mascherine, dispositivi di protezione personale, strutture, personale medico e infermieristico, l’Italia sta dimostrando grande forza nel sistema sanitario. L’apprezzamento per il lavoro che medici e personale ospedaliero stanno facendo arriva direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa durante una press conference live fatta da Copenaghen (Danimarca) e trasmessa sul proprio canale facebook.

“L’Italia sta dimostrando una grande valore grazie all’Istituto Superiore di Sanità di Roma, al Ministero della Salute e al Ministro Speranza – ha riferito Hans Henri P. Kluge Direttore dell’OMS in Europa, in diretta facebook (47m 51’s) – il lavoro fatto in Italia non solo è trasparente, ma anche condiviso con tutti. L’Italia ha lavorato non solo per se stessa, ma anche per tutto il mondo”.

I dati mostrano un trend di crescita in diminuzione. Per l’OMS saranno necessari 3 giorni per comprendere il dato reale.

“In Italia sembra essere in diminuzione la velocità di espansione del virus, e questo potrebbe portare a un rallentamento della casistica. Ma occorreranno 2-3 giorni per capire il trend”. Lo ha detto Ranieri Guerra, Assistant Director General dell’Organizzazione mondiale della sanità ripreso dall’Agenzia ADNKRONOS. L’esperto italiano ha aggiunto che “questa settimana sarà decisiva per capire l’efficacia delle misure adottate dall’Italia”.

Se l’epidemia rallenta, cosa è necessario fare?

“Non credo sia prevedibile in questo momento individuare il picco”, ha poi detto Ranieri Guerra. “Nel momento in cui si inizia a vedere un rallentamento dell’epidemia – ha ammonito – le misure vanno rafforzate, insomma non va abbassata la guardia”.

Quanto può aver inciso il fenomeno migratorio di 14 giorni fa da Nord a Sud?

Quanto ai rischi per il Sud “quello che vediamo oggi è successo 14 giorni fa. Inevitabilmente vediamo con ritardo quello che accade, e in questa settimana vedremo anche ciò che potrebbe accadere a seguito della chiamiamola ‘migrazione notturna’ dalla Lombardia”.