Oltre a SpaceX, i nuovi attori spaziali stanno cercando di ritagliarsi un posto

Tra il rinnovato interesse per la Luna guidato dalle missioni Artemis, i progetti di stazioni spaziali russe, cinesi o private e lo sviluppo del turismo spaziale, la corsa allo spazio è davvero decollata. Ma questa volta non si tratta solo delle agenzie nazionali.

Dall’inizio degli anni 2000 sono emersi nuovi attori, finanziati da fondi privati, che danno forma al “nuovo spazio”. “Hanno modelli economici diversi o modi diversi di gestire lo spazio che sono un po’ diversi da quanto veniva fatto prima”, afferma Paul Forer, ricercatore specializzato in questioni spaziali presso l’Istituto francese di relazioni internazionali (IFRI). Divenute essenziali per le agenzie spaziali, queste aziende stanno cercando di posizionarsi nel mercato spaziale altamente dinamico sviluppando i propri “prodotti” pionieristici. SpaceX, Blue Origin, Axiom Space… 20 minuti Fa una panoramica degli attori del settore da seguire.

SpaceX

SpaceX, fondata dal miliardario Elon Musk nel 2002, è “il più importante attore spaziale industriale del mondo, secondo Paul Wuhrer”. Nei quattordici anni successivi al 2010 ha lanciato più razzi di quanti ne abbia lanciati l’Europa dall’inizio del programma nel 1979. La società ha il monopolio virtuale sui lanci di satelliti commerciali. Attualmente, più della metà dei satelliti in orbita attorno alla Terra appartengono a SpaceX. L'azienda di Elon Musk ha lanciato il suo simbolico razzo Falco 9, 96 volte nel 2023, principalmente per la costellazione di satelliti Starlink per l'accesso a Internet, il progetto di punta di SpaceX. Il suo lanciatore è sormontato dalla capsula L'equipaggio del dragoPorta gli astronauti americani e stranieri, in particolare europei, giapponesi e russi, alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

SpaceX è quindi diventata “assolutamente indispensabile per molti attori spaziali, in particolare la NASA e l’aeronautica americana”, spiega Paul Wuhrer. Ad esempio, la società è stata selezionata dalla NASA per sviluppare un lander per le missioni Artemis III e IV con equipaggio, che sarà un derivato del suo razzo. AstronaveÈ ancora in fase di sviluppo e test.

Se l'azienda di Elon Musk è così essenziale è perché “padroneggia alcune tecnologie che molti giocatori non padroneggiano”, afferma il nostro esperto. SpaceX, che “fa assolutamente tutto da sola, dalle rampe di lancio ai satelliti”, ha avuto un notevole successo nello sviluppo di lanciatori riutilizzabili, che ritornano sulla Terra su una rampa di lancio o su una chiatta in mare.

Blu originale

Blue Origin, fondata da Jeff Bezos nel 2000, sta cercando di posizionarsi negli stessi ambiti di SpaceX. L'azienda sta sviluppando in particolare il lander Blue Moon e ha vinto il contratto della NASA per Artemis V. “In realtà, al momento, non c'è concorrenza tra SpaceX e Blue Origin”, aggiunge Paul Wuhrer. Blue Origin, nonostante alcuni successi tecnologici, ha avuto uno sviluppo molto lento, molto più lento di quanto ci si potrebbe aspettare. Sono in qualche modo subordinati e attualmente non sembrano essere un valido concorrente di SpaceX. »

Blue Origin si posiziona anche nel settore del turismo spaziale con il suo razzo Nuovo Pastore, il cui launcher può essere riutilizzato. Dal suo primo volo con equipaggio, il 20 luglio 2021, ha inviato nello spazio 31 persone, in voli della durata di pochi minuti. “L'azienda di Jeff Bezos fa turismo suborbitale, ovvero si va su e giù subito dopo, dove SpaceX offre turismo orbitale, dove si rimane nello spazio per diversi giorni”, spiega Paul Wuhrer. Ma Blue Origin ha avuto un incidente nel 2022, durante una missione senza equipaggio, lasciando a terra il suo razzo per circa un anno. Tuttavia, secondo il ricercatore, l'azienda del CEO di Amazon si è rivelata un “attore che sta guadagnando importanza”. Sono molto ben finanziati e dispongono di esperti interni, quindi le difficoltà che devono affrontare non significano che non avranno successo.

Galassia Vergine

Virgin Galactic, che offre voli turistici suborbitali a bordo Unità VSS, è un altro nuovo attore alieno che riceve molta attenzione. La startup, fondata dall’ex capo della Virgin Richard Branson nel 2004, “è diventata famosa con un numero piuttosto elevato di voli”, secondo Paul Wuhrer. Dal suo primo volo commerciale, il 29 giugno 2023, ha già inviato nello spazio sei gruppi di persone.

Ma questi successi non bastano per permettere a Virgin Galactic di essere davvero competitiva, secondo lo specialista spaziale: “Tutte le sue operazioni si basavano su una rampa di lancio lanciata da un aereo. Questo lato del business che volevano sviluppare non funzionava davvero, ci furono molti fallimenti, era molto complesso e molto costoso. Quindi sono ancora molto indietro, non so nemmeno se possano essere ancora considerati in corsa. »

Spazio degli assiomi

Rappresentante fondata nel 2016, Axiom Space “occupa una posizione chiara nel settore dell'aviazione umana, in tutto ciò che ruota attorno al supporto vitale degli astronauti, secondo Paul Wuhrer. Vogliono costruire la propria stazione spaziale e sono riusciti a ottenere contratti dalla NASA per i moduli della Stazione Spaziale Internazionale. L'azienda è stata selezionata anche per sviluppare tute da astronauta per le missioni Artemis.

Axiom Space opera anche voli privati ​​per gli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. A metà gennaio ha inviato gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale tramite SpaceX.

Laboratorio missilistico

Originario della Nuova Zelanda e ora ospitato in California “per avere accesso al più grande mercato globale, quello statunitense”, Rocket Lab è “una storia di successo del tutto inaspettata”, come descrive Paul Wuhrer. Il suo lanciatore Elettrone“Sviluppato per inviare carichi utili da leggeri a medi in orbita bassa”, è un progetto individuale [Peter Beck]Che è riuscito a realizzare un razzo molto innovativo: molti dei sottosistemi funzionano con batterie elettriche, cosa mai accaduta prima. “Stampano in 3D, costruiscono la loro rampa di lancio utilizzando la fibra di carbonio, è una tecnologia molto alta e molto avanzata”, spiega lo specialista.

Rocket Lab si è subito distinto per la sua affidabilità. Il 27 gennaio la compagnia effettuò il suo 43esimo volo, “un numero enorme rispetto ad altri piccoli bombardieri”, ha detto Paul Wuhrer. Sono riusciti a creare qualcosa che funzioni, ed è ciò che conta nello spazio. Forte del suo successo, Rocket Lab sta sviluppando un razzo più grande, il… Neutrone. “Stanno guadagnando slancio, quindi è un giocatore da tenere d'occhio”, conclude il ricercatore.