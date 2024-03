Alto Giura. Anziani, dovete mantenere la salute dei vostri occhi… | Settimanale 39

Sentiamo spesso il detto: “La vista è vita”. Questo è più che vero, soprattutto perché tutti invecchiano.

A tal fine, il Comune di Saint-Claude organizza attività legate a laboratori gratuiti di prevenzione e di esame delle malattie degli occhi, destinati in particolare ai residenti di Saint-Claude di età superiore ai 60 anni. Il CCAS (Centro di azione sociale comunitaria) della città è incaricato, in collaborazione con e-ophthalmo, di effettuare questi esami per i cittadini di età superiore ai 60 anni che non consultano un oculista da più di un anno.

I workshop e gli esami finanziati dal dipartimento sono completamente gratuiti per i potenziali pazienti, ma è necessario agire rapidamente poiché i posti sono limitati…

Veloce, indolore e gratuito…

L'appuntamento è stato fissato per Giovedì 28 marzo 2024 dalle 10:00 Nello spazio del mosaico, al 15 di rue Franche-Comté a Saint-Claude. Dalle 9:00 alle 10:00 è aperto il Laboratorio di Prevenzione e dalle 10:00 alle 17:00 verranno offerte valutazioni di screening.

Viene poi programmato lo screening per le principali patologie oculari con, se necessario, la sostituzione degli occhiali. Questo è veloce (20 minuti), indolore e gratuito.

Dovrai però avere con te la vecchia ricetta ottica e la tessera vitale, poiché questi documenti ti verranno richiesti.

Dopo i 60 anni, i disturbi e le malattie degli occhi sono più comuni e possono portare a problemi di vista. Per preservare la salute e la qualità della vita esiste una sola soluzione: l’accesso all’informazione e la prevenzione.