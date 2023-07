Quante volte devi vedere i tuoi amici per stare bene?

I tuoi amici ti rendono felice e lo dice la scienza! Scopri quanto spesso dovresti vederli.

Se tutti i motivi sono buoni per trascorrere più tempo con gli amici, questo metterà tutti d’accordo. Vedere i tuoi amici ti rende felice, ma migliora anche la salute mentale e fisica, lo dice la scienza! Il marchio di birra Guinness ha commissionato uno studio all’Università di Oxford, in Inghilterra, per valutare l’impatto dell’amicizia sulla vita quotidiana dei consumatori. Da allora sono stati analizzati cinque amici, tutti appassionati di calcio. Dovevano svolgere due compiti: giocare una partita di calcio virtuale da remoto, quindi formare una squadra nel mondo reale e affrontare un altro gruppo. Per ogni esperimento, hanno dovuto rispondere a un questionario.

I risultati hanno indicato che giocare nel mondo reale ha prodotto una “esperienza di connessione” più forte che nella realtà virtuale. Ma non finisce qui.

Vedere gli amici avrà un impatto sulla tua salute fisica ed emotiva

I ricercatori rivelano che l’amicizia consentirà di rimanere in salute più a lungo. Infatti, più facile era riprendersi da malattie e incidenti, più avrebbe avuto un ruolo nella longevità. In breve, per vivere a lungo, devi passare facilmente il tempo con i tuoi amici! “Per entrambi i sessi (nessuna sorpresa), avere una rete sociale ampia e ben integrata ha un impatto significativo sulla salute fisica ed emotiva. Le persone con reti più ampie e/o più integrate sperimentano meno malattie, si riprendono più velocemente dall’intervento chirurgico e hanno meno probabilità morire.” Il dottor Robin Dunbar, professore di psicologia evolutiva all’Università di Oxford, afferma: Huffington Post.

Ancora una volta, sono gli ormoni: il tuo cervello rilascia l’ormone dell’amore quando esci con gli amici. Riduce l’affaticamento (proprio come parte delle gambe in aria). Da allora, una sessione di shopping, un caffè, una cena, un aperitivo in balcone… Tutte queste uscite ti rendono felice!

Quante volte alla settimana devi incontrare i tuoi amici per essere felice?

“Il numero di due volte a settimana deriva dalle nostre scoperte secondo cui questo è il tempo che di solito trascorri con i tuoi amici / familiari più cari”, ha affermato il professor Robin Dunbar, professore di psicologia evolutiva.

Ci sono diversi tipi di amicizia, quella che vediamo regolarmente, gli amici intimi, gli amici della palestra, quelli che non vivono più nella stessa città… In questo contesto si tratta degli amici che vuoi vedere e a cui ti sono disposti a dare tempo. Le persone che ci saranno per te in ogni evento, nei momenti felici così come in quelli più complicati.