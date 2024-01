Pubblicità sulla salute

Discorsi di politica pubblica: dichiarazioni relative alla salute Appuntamenti retribuiti non mantenuti, regolarizzazione di medici stranieri… Gabriel Attal ha annunciato martedì 30 gennaio diverse misure per aiutare il sistema sanitario. – (Francia 2)

Appuntamenti retribuiti non mantenuti, regolarizzazione di medici stranieri… Gabriel Attal ha annunciato martedì 30 gennaio diverse misure per aiutare il sistema sanitario.

Di fronte a un sistema sanitario sotto pressione, Gabriel Attal ha menzionato diversi modi durante il suo discorso politico di martedì 30 gennaio. Per la medicina di comunità, ogni paziente che non onora il suo appuntamento senza preavviso deve pagare la sua consulenza. Nell'ospedale, per rafforzare l'organico, si sta valutando l'insediamento di medici stranieri, il cui numero è stimato dai sindacati in 2mila medici. Il governo incaricherà un inviato di persuadere gli studenti che hanno viaggiato all'estero a tornare in Francia.

Doppio accesso ai servizi di cura

Contro i deserti sanitari, il presidente del Consiglio ha annunciato il raddoppio dei SAS, l'accesso ai servizi assistenziali. Saranno presenti in una trentina di dipartimenti nel 2023, e nei prossimi mesi saranno ovunque in Francia. Se ciò non verrà fatto, le chiamate obbligatorie verranno effettuate dai medici privati. “Se pensiamo di attirare i nostri colleghi più giovani (…) non funziona”.Critica il dottor Frank Devolder, capo della Federazione dei sindacati dei medici francesi.