Igiene ospedaliera: una novità dal Ministero della Salute e della Popolazione

L’incontro è avvenuto nel quadro di una comunicazione tra il ministro della Salute e della Popolazione, Gilbert Muki, ei presidenti dei comitati di gestione ospedaliera di nuova nomina, nonché i presidenti dei vecchi comitati.

Dopo tre ore di discussione, il presidente del comitato di gestione dell’ospedale e centro universitario di Brazzaville, Armand Moyekoa, ha chiarito che in questa occasione sono stati discussi diversi punti.

Questi includono punti per la formazione degli operatori sanitari, la pulizia degli ospedali e i budget dei programmi, che è una nuova innovazione per il ministero in quanto i budget devono essere conformi ai programmi stabiliti dalle istituzioni sanitarie. Ha aggiunto che il ministro ha insistito sulla questione dell’igiene negli ospedali, che richiede miglioramenti, perché riguarda tutti i partner, inclusi medici e dipendenti, nonché i pazienti.

Nella stessa occasione è stato discusso anche il punto sulla dialisi. «Il ministro tiene molto alla dialisi perché ci sono molti pazienti in attesa di avere i mezzi tecnici per un test di purificazione del sangue».lui intendeva.

I presidenti dei comitati amministrativi, a loro volta, hanno espresso al ministro della Salute il desiderio di vedere un miglioramento del servizio di emergenza affinché possa funzionare.

“Il pronto soccorso è la porta dell’ospedale. Deve essere tecnicamente, materialmente e umanamente in grado di assumersi i propri compiti per prendersi cura di tutte le emergenze sul campo”. sottolineato.

Si segnala che la lettera quadro del Ministero della Salute e della Popolazione prevedeva, nella revisione del settore sanitario e nella valutazione dei piani di lavoro ospedalieri, diversi punti di debolezza: mancanza di progetti edilizi, bassi stanziamenti per le spese di ricovero, basso. Disponibilità di farmaci e molti altri, ecc.

Questo stesso messaggio ha sottolineato che i presidenti dei comitati di gestione sono gli attori in prima linea nella riforma ospedaliera e nel miglioramento delle prestazioni sia dei servizi sanitari che degli operatori sanitari. Il loro compito è quello di garantire il rispetto dello statuto e di tenere regolarmente le riunioni del comitato di gestione; Verificare il rinvio da parte della pubblica amministrazione, all’autorità di vigilanza, delle deliberazioni di tale commissione e vigilare sulla loro attuazione.