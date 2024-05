Olimpo. Convegno per diventare “tutti stakeholders della nostra salute”

Si tratta di un ciclo completamente nuovo di incontri per “Salute in movimento” realizzato dal Comune in collaborazione con gli operatori sanitari. Che tu sia un atleta o meno, giovane o vecchio, tutti gli strati della popolazione dovrebbero mirare a diventare partecipanti attivi alla propria salute.

Lo spiegheranno martedì 28 maggio alle 20, durante una serata di discussione al 777, Nicolas Grillat-Rondolat, nutrizionista e tennista, e Wilfried Lascaux, fisioterapista e triatleta. Offriranno un altro punto di vista sui bisogni primari con esempi pratici sul mangiare e sulla respirazione. Relatori: Nicolas Grillat-Rondolat è un nutrizionista tennistico e preparatore atletico certificato dallo Stato. Supporta principalmente le persone che vogliono mantenere o ritrovare una buona salute e gli atleti.

Wilfried Lasko, fisioterapista a Rodez e appassionato di sport, trova nell’ambiente collettivo a cui partecipa l’espressione dei suoi valori: quelli di una certa visione dello sport, dell’arte di vivere e della salute.

Salute pubblica e benessere: e se valutassimo i bisogni primari?