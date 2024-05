Se diventiamo “proiettili” o completamente disorientati, quali sono gli effetti delle turbolenze dell’aria sul corpo?

Martedì 21 maggio 2024, una grave turbolenza su un volo della Singapore Airlines ha causato la morte di un passeggero britannico di 73 anni e il ferimento di dozzine di altre persone. Come reagisce l’organismo al disturbo a seconda della sua gravità?

Martedì 21 maggio 2024 Un volo della Singapore Airlines che collega Singapore a Londra è stato dirottato a Bangkok dopo aver subito una grave turbolenza. Il prezzo da pagare è pesante. Un uomo britannico di 73 anni è morto e mercoledì 20 persone erano rimaste in terapia intensiva, la maggior parte delle quali vittime di trauma cranico. L’aereo trasportava 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

Secondo i dati di volo, l’aereo ha tremato a causa di una forte turbolenza. La compagnia conferma che l’aereo ha subito una forte ed improvvisa turbolenza mentre sorvolava la Birmania, ad un’altitudine di 11.000 metri, 10 ore dopo il decollo.

L’aereo tremò violentemente da cima a fondo e precipitò in tre minuti a un’altitudine di 1.900 metri. “All’improvviso l’aereo ha iniziato a inclinarsi e si è sentita una vibrazione, quindi ho iniziato a prepararmi per quello che stava succedendo, e all’improvviso si è verificata una caduta molto grave. Tutti quelli che erano seduti e non indossavano la cintura di sicurezza sono stati immediatamente lanciati sul soffitto.”Lo ha spiegato all’agenzia di stampa Reuters un passeggero a bordo dell’aereo.

Cosa causa il disturbo?

La turbolenza è un movimento d’aria instabile, causato da flussi d’aria calda o fredda e da cambiamenti nella velocità e nella direzione dei venti o delle raffiche. Possiamo distinguere quattro tipologie di disturbi:

Minore: Piccoli cambiamenti casuali nell’indirizzo, da impercettibili a trascurabili;

Moderato: maggiori cambiamenti nella testa con sensazione di tremore;

Grave: improvvisi cambiamenti di elevazione.

Estremo: perdita completa del controllo del dispositivo.

Quali sono le conseguenze in cabina?

Per quanto riguarda i passeggeri di un volo Singapore Airlines, la turbolenza può espellere le persone e causare fratture e traumi. Il modo migliore per evitare infortuni? Tieni la cintura di sicurezza allacciata per tutto il viaggio. Altrimenti? “In condizioni di grave turbolenza, il movimento verticale dell’aereo può superare la forza di gravità.” Spiegare a Il New York Times Dr. Paul Williams, Professore di Scienze dell’Atmosfera presso l’Università di Reading in Inghilterra. “Ciò significa che se non indossi la cintura di sicurezza, diventerai un proiettile, verrai lanciato e ti alzerai dal tuo posto.”

Un fenomeno spiegato dal blog Puravion.fr : “Una perturbazione di poche decine di centimetri verso l’alto può provocare una sensazione di caduta molto maggiore: il nostro corpo ci sta mentendo. In un’auto, se colpisci un dosso di 20 cm a 100 km/h, probabilmente finirai per sbattere contro il tetto. Immaginiamo quindi questo stesso dosso di 20 cm ma preso a 800 km/h: potrebbe far cadere i passeggeri.

Cervello confuso

Per quanto riguarda i disturbi meno gravi, possono confondere notevolmente i viaggiatori. In un articolo pubblicato sul sito ConversazioneAdam Taylor, professore e direttore del Clinical Anatomy Learning Center dell’Università di Lancaster (Inghilterra), descrive cosa accade nel corpo durante un disturbo.

Secondo lui l’orecchio interno non può più funzionare normalmente, il che è causa di disorientamento spaziale.“Tutti questi dispositivi (nel dispositivo di equilibrio) non sono in grado di distinguere tra movimento aereo e movimento della testa, quindi il cervello interpreta il movimento aereo come movimento della testa o del corpo. Ma questo non è compatibile con la ricezione di informazioni visive, causando confusione sensoriale.“.

In aereo, infatti, la nostra vista colpisce la parte posteriore del poggiatesta; Tuttavia, la vista è lo strumento sensoriale principale per determinare la posizione di una persona nello spazio. L’orecchio interno diventa il messaggio sensoriale dominante del cervello ed è completamente fuori sincronia con la vista. un risultato ? Chinetosi, che provoca vertigini, sudorazione e sintomi gastrointestinali.

Come mitigare gli effetti dei disordini?

Adam Taylor sottolinea che sedersi su un sedile rivolto verso la parte anteriore dell’aereo o sopra l’ala può ridurre gli effetti della turbolenza. La capacità di guardare fuori dalla finestra aiuta anche il cervello a comprendere la sua reale situazione grazie alle informazioni visive. Si consiglia inoltre di concentrarsi sulla respirazione e di non bere alcolici. Secondo lui alcuni farmaci possono aiutare.

Adam Taylor descrive anche un aumento della frequenza cardiaca, che in realtà è più alta che sulla Terra a causa della diminuzione della saturazione di ossigeno. Una spiegazione che potrebbe spiegare la morte del passeggero britannico, apparentemente dovuta ad un infarto, secondo diversi media.