Lamond Marcel Jacobs succede a Usain Bolt. L’italiano ha vinto il titolo olimpico nei 100 metri a Tokyo domenica 1 agosto. In 980 secondi, il nuovo record europeo è stato superato dal 26enne velocista americano Fred Kerley e dal canadese Andre de Gross, che hanno recuperato il bronzo proprio come Rio. “Il mio unico sogno qui è arrivare in finale”., Ha detto Lamond Marcel Jacobs dopo la sua vittoria a sorpresa.

Prima delle Olimpiadi di Tokyo, il 26enne italiano non aveva mai gareggiato nel mondo esterno o nelle finali europee in vita sua. Il suo unico successo è stato vincere il titolo europeo indoor oltre i 60 metri a Toronto (Polonia) questo inverno, che ha annunciato che era arrivato al potere.

Lamond Marcel Jacobs è nato il 26 settembre 1994 a El Paso, in Texas (USA), dove suo padre era un soldato vicino a Venezia. Ma è cresciuto con la madre italiana, che lo ha portato in campagna dall’età di 2 anni, nel Deccano della Carta tra Verona e Brescia.

Alcuni dei tatuaggi sulla parte superiore del corpo di Lamond Marcel Jacobs segnano suo padre, non nella sua infanzia, e con il quale ha avuto una relazione lunga e difficile, che oggi è tranquilla. Ha detto specificamente di suo padre: “L’energia che ti assale quando abbatti un muro del genere è incredibile. L’ho odiato per non averlo, ho cambiato idea: mi ha dato vita, muscoli forti, velocità. L’ho giudicato. Non sapevo nulla di lui. “

Dallo scorso settembre la velocista collabora con la psichiatra Nicoletta Romanasi. Ha spiegato sui giornali italiani: “Con lei ho accettato di affrontare le mie paure e i miei demoni. Non è facile, ci sono delle cose intime, vuoi solo esprimerlo tu stesso – lo stesso”.