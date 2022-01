Coffee Lam, l’italiano più seguito sul social Dictac, ha più iscritti di chi vive in Italia.

Il suo successo si estende oltre i confini dei nostri vicini. Khabane “Khaby” Lame 21 anni, e I suoi video su TikTok Creano nuovi record ogni giorno. Otto milioni di abbonati a fine aprile, 40 a metà maggio, 58 milioni mercoledì mattina e 62 milioni a fine giornata. In altre parole, più del numero di persone che vivono in Italia. Da qui il suo soprannome, “Evento”, che ora fa parte dei 100 più grandi account del social network. Come? “O” Cosa? Con umorismo, con umorismo, tutto in silenzio, nei mimi, solo a gesti. La sua caratteristica principale è quella di prendere video dei suggerimenti e dei trucchi più popolari su Internet e prenderli in giro. Ad esempio, questo utente web ti dice come affettare un limone con un tagliapatatine. Coffee Lam scuote la testa, tira fuori un po’ di oppio e affetta il limone. Dimostrazioni che finisce sempre con lo stesso sorriso, una specie di risata ottusa è diventata la sua firma.

Questo suono di semplicità gli è valso centinaia di milioni di visualizzazioni. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg mette il pollice blu in alto per i suoi video e il famoso calciatore Alessandro del Piero viene a vedere Dicto per vederlo. Ed è stato il primo ad essere sorpreso dalla sua improvvisa popolarità. “Contraddizione, Egli ha dettoStampa ‘La gente di tutto il mondo parla di me come dell’italiano di Dictok, anche se non sono ancora nazionale».. Ma vive in Italia da 20 anni. È arrivato da Docker, in Senegal, nel 2001, all’età di un anno, al calore dei suoi genitori emigrati in Italia per motivi professionali. Vita moderata nella periferia di Torino. Fino all’anno scorso, durante la sua prima prigionia, il suo datore di lavoro lo licenziava. Fu lì che tornò a Dictok, dove la sua vita cambiò.

Keep.lame Questo è un momento da statua a zio, questa mela è per te @alessandrodelpiero Da oziosa a zio questo è un momento, questa mela è per te. ## Impara dal caffè suono originale – Khabane நொண்டி

“Da ora in poi, Spiega ogni giorno Corriere della sera, voglio renderlo il mio lavoro, voglio rendere felici le persone, voglio che ridano, e poi voglio aiutare i miei genitori, i miei amici e il mio vicinato, e devo loro tutto”.. Molte cose che non si trovano nei suoi video, girati principalmente nella sua cucina, sono universali e comprensibili a tutti indipendentemente dalla lingua, dal paese, dallo stato sociale. Questo è ciò che lo rende così vincente, questo messaggio globale, ma soprattutto proposto: perché complicarlo quando lo rendi facile.