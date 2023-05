Video. Calcio: l’italiano Ciro Immobile si schianta contro il tram, l’incidente distrugge un filmato impressionante della sua auto

essenziale

L’attaccante della Lazio Roma Ciro Immobile è stato investito da un tram domenica 16 aprile. Allora era nella sua macchina. Quest’ultimo è stato completamente distrutto, ma l’aggressore ha confermato di stare bene e di “avere un po’ di dolore al braccio”.

Un colpo di scena di cui questa mattina l’attaccante della Lazio avrebbe fatto meglio a meno. Mentre guidava la sua auto a Roma, Ciro si è schiantato contro un tram Immobile. Il veicolo è stato completamente danneggiato.

Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto si è scontrata con un tram. Secondo l’attaccante della Lazio, il tram passava con il rosso. La proprietà è buona @tvdellosport #gioco pic.twitter.com/K09VQHiHug — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 16 aprile 2023

L’attaccante parlò rapidamente all’interno Giornale sportivo Per rassicurare i suoi sostenitori, sta bene: “Il tram era al semaforo rosso. Per fortuna sto bene, mi fa un po’ male il braccio”.

Nessun ferito grave, ma un’auto piena di pelucchi

Fortunatamente nell’incidente non ci sono stati feriti gravi. Bene anche le signore di Immobile in macchina. C’era da rammaricarsi solo di poche ferite lievi, anche se una di esse era stata dimessa dall’ospedale con un collare al collo. Altri sette sono stati portati in ospedale, ma ancora una volta non sono stati riportati feriti gravi.

Dal canto suo, l’auto dell’aggressore non ha avuto la stessa fortuna, andando a sbattere frontalmente contro il tram, che è andato completamente distrutto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.