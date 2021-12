“Oggi ricevo molte richieste, l’80% delle quali di natura sessuale!”

L’amore non può essere controllato. Forse è quello che ricorderemo dalla tredicesima stagione. Non cambiamo la ricetta vincente: lo spettacolo attira ancora quasi 500.000 spettatori, 4 giovani su 10 che seguono i nostri coltivatori tra i giovani adulti di età compresa tra 15 e 34 anni. E uscirà la quattordicesima stagione: insomma, finché ci sono contadini single, lo spettacolo ha un futuro. Più che mai, in questo periodo di ansia, abbiamo bisogno di un programma di “benessere” come questo, pieno di buoni sentimenti. L’amore nella terra degli orsetti del cuore.

Banco per anziani

Quest’anno, gli anziani hanno trovato la loro metà migliore. Forse il più giovane è troppo esigente o impreparato? Jean (Ove) non riusciva a prendere il cellulare o il lavoro e non era all’altezza della bellissima Marina.

Bjorn (Derby), che era sia la sua cotta per Lisa, non ha potuto trattenere il suo entusiasmo e ha bruciato le tappe. I pretendenti hanno fatto le valigie e non se ne sono andati.

Bjorn aveva grandi aspettative dallo spettacolo. – RTL-TVi

Florent e Fabian, che erano andati in vacanza con i loro cari, non hanno proseguito quando sono tornati alla fattoria.

A Nicholas, la situazione era senza precedenti: Remy e Sebastian, due corteggiatori, si innamorarono l’uno dell’altro. “Infine, passiamo più tempo insieme durante il giorno, durante le riprese di uno speed date”, ha affermato Sebastian, “e solo 5 minuti con il candidato…”. Giuliano è andato da solo alla fattoria e quasi dovuto, Nicola lo ha invitato a raggiungerlo in vacanza a Malta. Ma quando non si attacca, qual è il punto? “Tra l’agriturismo e il tempo delle vacanze, mi bombardava di messaggi e voleva vedermi”, racconta Nicola. “Giuliano era molto esigente, ma io ho rifiutato. Voleva dei figli, insomma si è lasciato trasportare… io non ho cliccato . Oggi ho ricevuto molte richieste sui social media, ma l’80% di queste sono feste sessuali e non è quello che cercavo. Ho adorato questa esperienza, mi ha fatto uscire di casa. Inoltre non pensavo Potrei apparire in TV per dire che ero gay”.

Quanto a San Valentino, neanche un film e, a dirla tutta, ha finito lì la sua avventura. Se l’amore non c’è, lo spettacolo ha il vantaggio di far conoscere alcuni dei loro veri bisogni.

>>> “La gente non ha capito la storia di Valentine”, spiega Julie Netins, caporedattore dello show. Ecco cosa avrebbe potuto essere attaccato alla ragazza secondo la produzione…

San Valentino è stato descritto come un tiranno. – RTL-TVi

popolare o no

Le storie di Gregory e Alan sono le più famose di questa stagione. Probabilmente perché ha lavorato con loro. Le persone amano la loro semplicità.

“Ho riposto molta speranza in questo spettacolo”, ammette Gregory. “Dopo 14 anni con qualcuno, ho fatto un casino e sono rimasto solo per 3 anni. La vita non è fatta per vivere da sola, sono felice con Rosanna”.

Il raggio dei corteggiatori, è Giuliano, in Nicholas, che ha segnato gli animi. Il pubblico ha adorato la sua sincerità.

Bjorn ha atteso con impazienza sui social media. Decise che la sua vita non avrebbe ruotato attorno alla sua disabilità. Per lui la sua partecipazione è un’esperienza positiva. Il giovane contadino era gravemente privo di affetto e desiderava molto per compiacerlo. Ma nella vita non funziona così.

Dopo il suo viaggio, le persone hanno reagito male al profilo di Jean sui social media. Spesso dimentichiamo che ci sono esseri umani dietro le parole che possono essere offensive.

Proprio come Valentin, il capo di Turki in questa stagione, che è stato descritto come un tiranno.

Una volta terminata la tregua di Natale, la produzione riavvierà la macchina per la stagione 14. Per la tua massima felicità!