“Lo faccio con una mano sola, veloce e veloce ed è bello”: una relazione destinata al fallimento in “Sposi a prima vista”?

Questa domenica sera a Sposato a prima vistaDopo una lunga discussione con l'esperto e l'invio di un regalo al marito per fargli comprendere la distanza che li separava, la giovane prese la decisione di continuare l'avventura. Con una percentuale di accordo del 78,3%, la coppia ignara ha finalmente detto sì davanti al sindaco. Dopo un servizio fotografico in cui si sono scambiati qualche bacio, i timori della giovane sposa riguardo alla distanza sembravano svaniti.

Per quanto riguarda Audrey e Michael, l'ultima coppia della stagione, è tempo di prepararsi. Nella scelta delle fedi nuziali, dell'abito e dell'abito da sposa, i due candidati si sono mostrati molto ottimisti.

Sarebbe stato meglio per il candidato dire di no?

Per quanto riguarda la coppia che Helen e Benjamin avevano creato, era arrivato il momento della luna di miele. Se la poliziotta ha già dichiarato di non essersi innamorata del marito, sembra che all'interno del duo si sia pienamente affermata la “friend zone”. Durante una gita in barca, mentre Benjamin tentava più volte di avvicinarsi alla moglie, chiedendole soprattutto di mettergli la crema solare, quest'ultima rimase riservata. “Sento che devo farlo un po' per non farlo sentire a disagio, ma lo faccio con una sola mano e velocemente, il che va bene.Ha annunciato, aggiungendo alla telecamera di aver sentito “piccole farfalle” nello stomaco nei confronti di suo marito.

Pochi minuti dopo, la situazione non migliorò quando la giovane donna, accompagnata dalla sua guida George, dimenticò il marito mentre visitava una casa abbandonata in cima a una scogliera. “Mi sento come il figlio di Michael (Capo) Parto con mia moglieBenjamin lo derise prima di aggiungere,Per fortuna però non sono geloso…”. Una situazione a dir poco delicata.

Roman e Kevin non sono sincronizzati

Per la prima coppia gay della storia Sposato a prima vista, le differenze si fanno sentire. La giovane coppia era ancora in luna di miele a Cipro e ha ricevuto consigli da Catherine Solano, una delle esperte dello spettacolo. Una discussione che ha fatto molto piacere a Kevin, sperando che suo marito si sforzasse di trovare le manifestazioni d'affetto che quest'ultimo cercava. Da parte di Roman la discussione non ha avuto l'effetto sperato, poiché dopo pochi minuti ha chiarito che non voleva cambiare il suo modo di comportarsi.

Kevin con le lacrime agli occhi a fine puntata lascia dubbi sul futuro della giovane coppia.

Il prossimo episodio sarà disponibile domenica 14 aprile su RTL TVi.