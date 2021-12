Lawrence Poccolini rivela di essere divorziata da anni da Micael Vacallo: ‘Voglio indietro alcuni fatti’

Laurence Boccolini rilascia un’intervista a Télé 7 jours. L’hostess top-secret ha fornito una rara confidenza sulla sua vita privata. Ho parlato di Mikael Fakaïlo, secondo classificato Sig Francia 2003, con la quale ha condiviso la vita per molti anni. Come promemoria, si sono incontrati durante la competizione e si sono sposati l’anno successivo.

Il pubblico pensava ancora che fossero una coppia, ma Lawrence Pocolini ha voluto mettere in chiaro che lei e il padre della figlia di 8 anni Salice, non è più sposato. Quindi hanno divorziato diversi anni fa.

“JArriva un momento nella mia vita in cui voglio ristabilire alcuni fatti. Sono una mamma single da qualche anno, eppure in alcuni articoli o su internet si dice sempre ‘la moglie A partire dal…“. Questa non è la verità, perché sono divorziato da molti anni, e siccome le cose stanno andando bene, questo Salice Ho avuto la fortuna di non avere genitori che litigavano o facevano a pezzi, volevo parlare della mia vita come è oggi. Fino ad allora non me la sentivo di farlo.“

La conduttrice ammette che ci sono alcuni limiti nella sua vita”.Come tutte le donne nel mio caso“.

“Come quando, nel bel mezzo delle riprese, la mia babysitter mi dice che è bloccata in metropolitana. È una preoccupazione costante, un carico mentale enorme, ma è un’opzione che ha anche grandi lati, perché mia figlia è felice ed equilibrata. Io, non ho più una famiglia, ho perso mio padre molto tempo fa, ma ho la fortuna di essere circondato da brave persone. padrino e madrina Salice Sono i miei migliori amici e sono lì per lei. Quando mi sono ammalato gravemente sulla via del ritorno dal Sudafrica, hanno risposto. Abbiamo fatto una famiglia.“