Ofili Fontana piange in “Viva For Life” (video)

Ci sono voluti solo due giorni di vita per vedere i primi sentimenti apparire all’interno di un cubo Viva per la vita. Come promemoria, dal 17 al 23 dicembre, tre conduttori di RTBF, Ophélie Fontana, Sara de Paduwa e Marco Leulier, stanno conducendo un’importante maratona radiofonica su Vivacité, con l’obiettivo di raccogliere più fondi possibili per le associazioni che combattono l’insicurezza dei bambini. .

Tra queste associazioni c’è “Le Bivouac” de Saint-Ghislan, un servizio di edilizia popolare che accoglie e sostiene una ventina di giovani tra i 6 e i 13 anni. Da pochi, Ofili Fontana È la madrina di questo servizio. Qual è stata quindi la sua sorpresa quando ha scoperto nelle immagini la sua visita al “Bivacco”, durante la quale i giovani gli hanno chiesto di essere la loro madrina.

“Ora sono fortunato ad avere una famiglia più numerosa, che ha 21 figlie e figli”, ha realizzato il giornalista, visibilmente commosso. “Ho visto che sono stati molto bravi e che staranno meglio grazie a tutto quello che facciamo con Viva For Life. Sono fiducioso nel dirmi che stanno già meglio. Ma c’è ancora del lavoro da fare e non vogliamo fermati, perché c’è la seconda parte dell’edificio che ha bisogno di ristrutturazione, quindi mi dispiacerebbe molto se non possiamo continuare questo bellissimo progetto.” Sequenza piena di emozione.