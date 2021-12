Nuova accusa contro Jean-Luc Hague

I fatti risalgono a quasi 20 anni fa, ma a colei che li ha vissuti sembra ieri. Vittima di Jean-Luc Hague, il cantante è accusato di violenza sessuale. All’epoca aveva appena 14 anni. Nel quotidiano Le Parisien, ti ricordi il 31 dicembre 2002 quando un traduttore papà cantante Lo invita al suo tavolo. “Mi offre champagne e mi fa capire che è lui il capo. Mi suggerisce di andare dietro le quinte… A 14 anni è sciocco, ma vogliamo giocare alla grande, quindi accetto.“

Sa che alla sua età non ha niente da fare qui. Si arrende facilmente. Ma in quel momento, andò in delirio e si ritrovò, quasi tutte le sere, a ballare fino a notte fonda nelle discoteche parigine. “Le guardie non hanno rifiutato le ragazze. Comunque avevo 14 anni e loro lo sapevano: i miei genitori giravano per i locali che frequentavo per presentare la mia foto… Non avevo niente da fare lì, ma a parte il lunedì, tutte le sere ero in discotecaDisse senza nascondersi.

Quella sera era allo Studio 287 di Parigi, vicino alla Porte d’Aubervilliers, nel 19° arrondissement.Dopo il colpo di stato, Jean-Luc Lahai lo portò dietro le quinte e gli chiese la sua età. Lei risponde 16. Certo che mente. “Mi ha detto: Ah, sei Lolita!“”. Troppo per commentare. È stato allora, dice, che il cantante l’ha violentata. Lei lotta, rifiuta e resiste, ma finisce per abdicare al trono. Oggi lei dice che lo eracompletamente indigente“.

Tuttavia – ulteriore prova del suo candore – ha ammesso di essere tornata in discoteca. Jean-Luc Hague si sarebbe comportato come se nulla fosse accaduto. Due anni dopo, ha finito per sporgere denuncia, su insistenza del suo ragazzo. Ma non ti sembra davvero di essere ascoltato. “I poliziotti della squadra giovanile sono stati molto violenti, mi hanno detto parolacce e mi hanno chiesto se stavo facendo la stronza.“, ammette di nuovo. Fu solo quando uscì libero dal pubblico, in quel momento, che si rese conto di essere stata violentata e”Quella giustizia lo ha appena schiaffeggiato sulle sue dita.“