Benjamin Marechal lascia la RTBF

L’ospite di “We’re Not a Bath” si esibirà in servizio pubblico solo poche settimane nel 2022, prima di partire.

Bombardamenti di tuoni nel mondo dei media! Benjamin Marechal, l’ospite simbolico di We Are Not a Bath, ha deciso di lasciare RTBF per riorientarsi con… Sudinfo!

Il gruppo stampa, che possiede i giornali La Musée, La Nouvelle Gazette, La County, Nord Éclair, La Capitale, dipende da Benjamin Marshall e dal suo giornale” L’innegabile conoscenza dei media citazioni, per aumentare ” Nuove sfide digitali di Sudinfo.

Il giornalista darà l’addio a RTBF all’inizio di febbraio, poche settimane dopo l’animazione di We Are Not the Pigeons. ” 3 anni fa, Benjamin ha rilevato il La Une Conversations Show e, attraverso il suo personaggio, gli ha dato un nuovo slancio. […] RTBF lascerà alle spalle un programma ben funzionante, una squadra forte pronta a scrivere un nuovo capitolo RTBF ha commentato in un comunicato stampa diffuso lunedì.

Al momento, l’host è Non disponibile nello spettacolo Per motivi di salute. Tornerà il 10 gennaio. E dopo che se n’è andato Ecco chi lo sostituirà.