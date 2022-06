Non spogliare completamente Thor “sarebbe diventato un crimine contro l’umanità”

Mentre il primo trailer di Thor: Amore e tuono Ha suscitato entusiasmo (209 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore…) e in secondo luogo ha scatenato emozioni. E hanno condiviso a velocità record sui social network.

Qual è il motivo di questa eccitazione? Durante una delle scene finali del trailer, Zeus si ritrova faccia a faccia con un prigioniero.“Vediamo chi sei, dai un’occhiata al tuo travestimento.” Il mantello blu si frantumò e un Thor completamente nudo apparve davanti a una folla ancora più numerosa. Se solo il suo reggiseno fosse visibile da dietro, non c’è dubbio che fosse stato spogliato di tutti i suoi vestiti.

Una sequenza insolita nell’universo Marvel, ma ciò che fa ridere così tanto il regista Taika Waititi. “Volevamo girarlo dall’iniziot, ha detto Comic Book. Era già nella prima bozza della sceneggiatura e comprendeva Chris (Hemsworth). Penso che quando hai un corpo come quello di Chris, beh, anche lui lo capisce. Sarebbe uno spreco non mostrarlo”. E per aggiungere, è divertente: “Sarebbe stato un crimine contro l’umanità. Devi soddisfare i bisogni delle masse”.

Questo è promettente per il film, che dovrebbe uscire nelle sale il 6 luglio.