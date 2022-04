o trouver le meilleur Redmi Note au meilleur prix

Xiaomi Redmi Note Pro

Vous cherchez un eccellente smartphone Android pour pas cher? Cela tomba bien! Les Redmi Note 11 et 11S de chez Xiaomi sono disponibili per la seconda volta. Ces jolis téléphones profitt même déjà de quelques promozioni, notamment chez Rakuten, ou vous pouvez le retrouver au meilleur prix actuellement disponible ! Pour des appareils sortis au moins de janvier, cette promozione peut faire de nombreux heureux !

Quelle sont les caractéristiques du Redmi Note 11 ?

Le Redmi Note 11 in declino in tre smartphone : le Redmi Note 11, Redmi Note 11S e Redmi Note 11 Pro. Chaque version dispose ainsi de spécificités pouvant convenir à différents types de public.

Il Redmi Note 11 classico è equipaggiato con un AMOLED da 6,43″. Ce dernier est capace d’atteindre un taux de rafraichissement de 90 Hz, ce qui est assez logique pour garder un tarif convenable sur cette entrée de gamme. Le 120 Hz resta donc pour la versioni Pro de l’appareil.

cote processatore, il Redmi Note 11 è disponibile per uno Snapdragon 680 ce qui en fera très Certainement uno smartphone in grado di supportare un nuovo gioco, mais peut-être pas en qualité élevée. Il pourra compter sur 4 à 6 Go de mémoire vive scegli la versione per l’uso quotidiano delle tue applicazioni.

© Xiaomi

Le Redmi Note 11 eliminano i quattro capteurs per la foto di parti, ainsi qu’une camera selfie di 13 Mpx. On note simplement une toute petite amélioration sur son capteur principal par rapport au précédent Note 10 qui disposait de 48 Mpx :