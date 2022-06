A questo prezzo, l’Apple Watch Series 5 diventa ancora più eccitante dell’SE

Lungi dall’essere obsoleto, l’Apple Watch Series 5 è un eccellente orologio connesso che consiglio sempre. Inoltre, il suo prezzo ora scende a 279€ per la versione 40mm e 4G.

prodotti azienda di Cupertino Famoso per la sua forza. Sono regolarmente aggiornati, stanno invecchiando bene. Per esempio l’Apple Watch Series 5, sicuramente tornando indietro di un paio di anni fa, detiene alcuni beni seri. Oggi lo troviamo Meno di 280 euro, ovvero 300 euro in meno rispetto alla cassa. È sicuramente un affare, soprattutto per coloro che desiderano un’esperienza premium senza pagare un dollaro superiore.

Perché consigliamo l’Apple Watch Series 5?

Per il suo bellissimo display OLED e il display sempre attivo

Molte funzioni e applicazioni

Supporto sportivo multiplo

La versione GPS + Cellular da 40 mm dell’Apple Watch Series 5 è stata lanciata oggi a € 579 A soli 279€ su Ldlc.

Se l’offerta menzionata in questo articolo non è più disponibile, dai un’occhiata di seguito per trovare altre offerte sul tuo Apple Watch Series 5. Il programma cambierà automaticamente dopo averlo aggiornato.

Apple Watch a prezzo scontato

esteticamente l’Apple Watch Series 5 Offre bellissime finiture e si presenta nella caratteristica forma rettangolare del marchio. Il suo corpo in alluminio (44 mm) include la famosa corona digitale e un display quasi edge-to-edge per il comfort di lettura. Questo pannello OLED offre la pratica funzione Always-On Display. Ti permette di lasciare lo schermo costantemente acceso. Ma questa tecnologia ad alta intensità energetica influisce sull’autonomia, che si basa su sole 18 ore. Tuttavia, ci consoliamo con la sua compatibilità con la ricarica wireless.

Fornisci un’esperienza fluida e completa

Per quanto riguarda le prestazioni, l’Apple Watch Series 5 ha degli avanzi piuttosto carini. Ha lo stesso chip che è attualmente nel modello SE: l’Apple S5. Fornisce sempre un’esperienza utente fluida, soprattutto grazie alla presenza di un sistema operativo ben controllato e ponderato. Si rifiuta anche WatchOS 8. L’interfaccia offre alcune nuove funzionalità, come attività aggiuntive, inizio attività e rilevamento delle cadute, modalità di messa a fuoco, sfondo della modalità ritratto, app di meditazione consapevole, ecc.

C’è ancora tutta una serie di sensori per monitorare l’attività degli utenti. Che si tratti di ciclismo, allenamento a intervalli, cardio, camminata, corsa, yoga, danza, canottaggio, badminton, basket, pilates, in acqua (impermeabile fino a 50 m) o sulla Terra, questo orologio ti seguirà in tutte le tue attività. Ci sono molti standard relativi alla salute. Ad esempio, può chiamare l’ospedale più vicino se l’orologio rileva anomalie, il che è molto utile per le persone deboli o vulnerabili.

Per saperne di più, sentiti libero di leggere Nutr Test di Apple Watch Series 5 completati.

8 / 10

Trova altri riferimenti

