Nuovo caos incombe sull’Europa nel pieno delle vacanze: ‘Ci saranno tante cancellazioni e ritardi’

Uno dei principali sindacati della Lufthansa lunedì ha chiesto lo sciopero dei dipendenti della compagnia di terra mercoledì nel contesto di una controversia salariale, annunciando “ritardi e cancellazioni” in un periodo già teso per l’aviazione europea.

Il sindacato di Verdi ha emesso un bando di sciopero per il periodo dalle 03:45 (01:45 GMT) di mercoledì alle 06:00 di giovedì (04:00 GMT) per “aumentare la pressione” sulla dirigenza in quanto richiede il 9,5% dei salari, secondo a una dichiarazione Giornalista.

Il principale gruppo europeo del trasporto aereo non ha ancora dettagliato l’impatto sui passeggeri, in un momento in cui i viaggiatori devono già affrontare lunghe attese negli aeroporti e cancellazioni seriali dei voli, a causa della carenza di personale.

Lufthansa ha già cancellato circa 6.000 voli quest’estate, mentre il primo aeroporto tedesco, a Francoforte, prevede di allentare gli orari per “aumentare la stabilità delle operazioni aeree”, gravemente disturbate dalle partenze delle vacanze.

Lo sciopero di mercoledì riguarderà il personale di terra, in particolare addetto alla manutenzione, ma anche gli operatori dei mezzi di traino degli aeromobili, essenziali per il buon funzionamento dello scalo.

“Ci saranno molte cancellazioni e ritardi”, ha annunciato Verdi.

“La situazione negli aeroporti si sta deteriorando e il personale è sempre più sotto pressione e sovraccarico a causa della significativa carenza di personale, dell’inflazione elevata e della mancanza di aumento da tre anni”, osserva Christine Behle, direttrice di Verdi.

Dalla revoca delle restrizioni sanitarie all’inizio dell’anno, le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lottato per soddisfare la domanda in forte aumento dopo due anni di rallentamento del traffico durante i quali il settore ha perso molti dipendenti.

Più di 7.000 dipendenti sono attualmente dispersi nel settore dell’aviazione tedesca, secondo uno studio dell’istituto economico IW pubblicato a fine giugno.

Gli economisti hanno spiegato che “molti di questi dipendenti cercavano di lavorare in altri rami” e “ora non riuscivano a soddisfare l’aumento della domanda”.