Domino economici : La crisi immobiliare cinese, una minaccia per il mondo

Sviluppatori e acquirenti indebitati che ora si rifiutano di pagare le loro rate mensili: il settore immobiliare in Cina sta attraversando una crisi che potrebbe diventare globale.

Gli edifici in costruzione a Guangzhou A Evergrande, l’ex società immobiliare numero uno cinese strangolata da enormi debiti di quasi 300 miliardi di dollari, sono i prati. Agenzia di stampa francese

Il settore immobiliare in Cina sta attraversando una crisi che potrebbe interessare l’intera economia nazionale e persino l’economia globale. Lo stato di avanzamento di un settore che soffre da diversi mesi.

Quanto sono grandi gli immobili in Cina?

enorme. In senso lato, il settore immobiliare rappresenta circa un quarto del PIL cinese. La riforma dell’edilizia abitativa (1998) in Cina, che ha creato un mercato immobiliare, ha portato a un intenso boom in questo settore, che viene mantenuto secondo le norme sociali, e l’acquisizione di proprietà è spesso un prerequisito per il matrimonio.

Le banche hanno finanziato questa frenesia con prestiti a sviluppatori e acquirenti. Ad oggi, i prestiti ipotecari rappresentano quasi il 20% dei prestiti in essere nel sistema bancario cinese, secondo un recente rapporto di ANZ Bank.

In Cina, la maggior parte degli sviluppatori vende case attraverso un sistema di prevendita, in cui la proprietà viene acquistata prima dell’inizio della costruzione. Secondo la Financial Information Agency, il Paese ha 225 milioni di metri quadrati di abitazioni da completare Bloomberg.

Da dove viene la crisi?

L’aumento degli sviluppatori è stato accompagnato da un aumento dei prezzi delle case. Questa situazione preoccupa da tempo il governo perché molti cinesi non hanno più i mezzi per acquistare immobili. Anche l’enorme indebitamento degli sviluppatori, che rappresenta una minaccia per l’economia e il sistema finanziario in Cina, è una delle principali preoccupazioni per le autorità.

Per ridurre l’indebitamento del settore, Pechino ha di conseguenza inasprito le condizioni di accesso al credito per gli sviluppatori nel 2021, prosciugando le fonti di finanziamento per i gruppi già indebitati. Questo è stato seguito da un’ondata di insolvenze, in particolare quelle di Evergrande, l’ex società cinese numero uno nel settore immobiliare, che è stata strangolata da enormi debiti di quasi $ 300 miliardi.

Le incertezze legate al Covid-19, che sta colpendo il reddito delle famiglie, impediscono anche ai privati ​​di acquistare immobili, aggravando la crisi.

Come reagiscono gli acquirenti?

Nel settembre 2021, il declino dell’Evergrande ha scatenato le proteste di acquirenti ansiosi fuori dalla sede del gruppo a Shenzhen (Cina meridionale). A giugno di quest’anno è emersa una nuova forma di protesta: lo sciopero per la restituzione del mutuo immobiliare.

I clienti di Evergrande protestano a Shenzhen il 15 settembre 2021. afp

Di fronte al ritardo dei lavori, i proprietari delle case acquistate prima della costruzione hanno annunciato che avrebbero sospeso tutti i pagamenti fino alla ripresa dei lavori. In un mese, questo sciopero dei pagamenti si è esteso a più di 300 progetti immobiliari in 50 città della Cina.

Il mondo dovrebbe preoccuparsi?

La Cina è la seconda economia più grande del mondo. Secondo gli analisti, data l’interconnessione del Paese con il resto del mondo, qualsiasi contagio dalla crisi immobiliare al sistema finanziario cinese avrebbe ripercussioni internazionali.

L’agenzia di rating Fitch Ratings avverte: “Se i default aumentano, potrebbero esserci conseguenze economiche e sociali significative e gravi”. Già a maggio la Banca Centrale degli Stati Uniti (Fed) stimava che l’aggravarsi della crisi immobiliare in Cina potrebbe avere conseguenze sul sistema finanziario del Paese. La Fed ha indicato che in uno scenario del genere, la crisi avrebbe ripercussioni sul commercio mondiale.

Quali sono le soluzioni?

Gli analisti affermano che un salvataggio del settore è improbabile. Un tale salvataggio avrebbe un effetto dannoso, “mettendo tutti i rischi al settore bancario o al governo”, ha affermato Ken Cheung, analista della giapponese Mizuho Bank. Rischio di provocare l’effetto opposto a quello desiderato.

Il signor Cheung sottolinea che i proprietari e gli sviluppatori, vedendo l’intervento dello stato, tenderanno a sottrarsi alle proprie responsabilità ea trattenere i pagamenti.

D’altra parte, le autorità locali, gli sviluppatori e i proprietari possono negoziare, caso per caso, deroghe agli interessi o dilazioni dei pagamenti mensili, raccomanda l’analista Chen Shujin, della banca d’affari statunitense Jefferies.

( Agenzia di stampa francese )