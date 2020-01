Nuova viabilità a Pecorari a Nocera Superiore. Parte la fase sperimentale, studiata dall’amministrazione su input di cittadini e commercianti.

Inizierà dunque da giovedì 6 febbraio la fase di prova della nuova viabilità a Pecorari, popoloso quartiere di Nocera Superiore. La modifica riguarderà via Vincenzo Russo e via Pecorari, oltre ad alcune strade che ne intersecano i percorsi.

La sperimentazione è stata studiata in un incontro tra l’amministrazione guidata da Giovanni Maria Cuofano, la Confcommercio territoriale, commercianti e cittadini.

Su via Pecorari si accederà dunque da via Spagnuolo e via don Bosco con direzione via Russo. Prevista anche l’inversione del senso di marcia di via Uscioli, che da via Pecorari porterà quindi su via Spagnuolo e su via Russo.

La zona di Pecorari è interessata anche dai lavori per il restyling di piazza Marco Polo. Nelle scorse settimane la cerimonia di posa della prima pietra ha dato il via al cantiere.

Nell’area della scuola ci sarà un nuovo parcheggio, con nuovi spazi di ritrovo per i cittadini. Il restyling prevede anche la posa in opera di un nuovo manto d’asfalto e la nuova pedonalizzazione della zona.

Ulteriori interventi per piazza Marco Polo riguarderanno l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora presenti in zona.