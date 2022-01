Nuova sorpresa del boss, evento cancellato, tutto quello che vuoi sapere sull’undicesima stagione di “The Voice is the Most Beautiful Voice”

Dopo aver celebrato il suo decimo anniversario con grande clamore lo scorso anno, Il suono è il suono migliore Lo fa di nuovo con l’undicesima stagione, ricca di novità. Se Emile Bennett, Florent Bagni, Marc Lavoine e Viany manterranno il loro posto sulle emblematiche sedie rosse, saranno raggiunti da un allenatore sorprendente: Noluwen Leroy.

Grazie al precedente vincitore di Accademia stellare, quattro talenti che non sono stati selezionati dagli altri allenatori durante le Blind Auditions avranno una seconda possibilità di qualificarsi per il resto dell’avventura. come ? Nolwenn Leroy metterà in scena due battaglie tra i talenti falsi. Ognuno dei due talenti che vinceranno il testa a testa potrà continuare l’avventura se e solo se un allenatore Ole deciderà di inserirli nella sua squadra. In altre parole, il talento scelto da Nolwenn Leroy potrebbe rimanere a mani vuote dopo la battaglia.

Al fine di mantenere l’elemento sorpresa, la presenza in allenamento del cantante a Blind Auditions non è stata annunciata.

I knockout sono finiti!

Un’altra novità che affascina tanto i talenti quanto gli allenatori. In questa stagione, il terribile test ad eliminazione diretta è stato rimosso. “È stato un incubo” ha detto Amel Bent, sollevato, durante la conferenza stampa. Una volta terminate le battaglie, la linea telefonica sarebbe andata dritta a Cross Battles, ovvero gli incontri faccia a faccia tra le diverse squadre.

Tuttavia, un nuovo evento apparirà dopo quest’ultimo. Questi sono combattimenti di Super Cross. Questi metteranno i migliori combattimenti incrociati l’uno contro l’altro. Una novità che aggiunge pepe al Telecrochet in vista delle semifinali e della finale che andranno in onda in diretta su TF1.

soddisfare la folla

Se la stagione “All-Star” di Il suono è il suono migliore Non ha alzato il livello di pubblico con una media di 3,9 milioni di telespettatori francesi davanti al suo piccolo schermo lo scorso settembre e ottobre (circa 200.000 in Belgio), la decima stagione, andata in onda da febbraio a maggio 2021, seguita da una media di 5,25 milioni di follower per puntata (circa 300.000) in Belgio). Numeri che il vettore di punta di TF1 non conosceva dal 2018. Quindi i semafori verdi per iniziare una nuova stagione di format che, anni dopo, è ancora in grado di rinnovarsi affinché gli spettatori non si stanchino.