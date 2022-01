La filippina Leroy Beaulieu rompe il gioco con il suo vestito totalmente trasparente

popolo e re

Aspetto illustre nella sfilata di moda mamma Paris!

È la leader forte e inflessibile della serie di canzoni Emilia a Parigi Insieme a Lily Collins. Nella vita, il filippino Leroy Beaulieu osa tanto quanto il personaggio di Sylvie Grato su Netflix. Prova di questo aspetto glamour durante la sfilata del marchio AMY dello stilista francese Alexandre Matheus durante la settimana della moda di Parigi.

“Dall’età di 40 anni, è bello liberarsene! »

I suoi vestiti quel giorno? Un abito trasparente e trasparente in verde smeraldo mostra chiaramente il petto dell’attrice e quasi rivela il suo inguine. Molti media e utenti di Internet hanno elogiato l’audacia della persona che ha lanciato un appello alla discriminazione contro l’età nella serie Emilia a Parigi : “Dall’età di 40 anni, è bello liberarsene! »

Prima del tumulto della serie Netflix di successo (accusata anche di raddoppiare i cliché su Francia e Francia), la filippina Leroy Beaulieu era nota per il ruolo di Catherine Barneville, la moglie dell’agente Matthias Barneville nella serie. dieci per cento. Molto tempo prima, la star di 58 anni diventava famosa Tre uomini e una branda Regia di Colin Siro. Oggi brilla durante i raduni dimostrando che chiaramente non è timida!