Microsoft Defender vuole migliorare la sicurezza su Android, iOS, Windows e macOS

Microsoft ha lanciato un nuovo servizio accessibile a tutti gli abbonati per visualizzare 365. Microsoft Defender mira a essere una soluzione completa per migliorare la sicurezza online su smartphone, PC o Mac.

Applicazioneper non creare confusione Con Windows Defender (l’antivirus predefinito su Microsoft OS), si presenta come un servizio per Sicurezza tra dispositivi Questo mette davanti a tutti tutte le informazioni utili per proteggere adeguatamente i propri dispositivi. Le funzionalità del software variano in base alla piattaforma, ma nella versione base Defender è un dashboard centrale pensato per avvisarti se si verifica un problema di sicurezza.

Un’app per proteggerli tutti

“Per mantenere la privacy dei dati e la sicurezza dei dispositivi, i consumatori utilizzano spesso servizi diversi, il che si traduce in avvisi frammentati e gestione dei dispositivi. Questa frammentazione rende più difficile tenere traccia delle crescenti minacce online”, spiega Vasu Jakal, Head of Security di Microsoft. Per risolvere il problema, Windows Defender fornisce un’unica interfaccia che centralizza tutti i dispositivi degli utenti e ne dettaglia le esigenze di sicurezza informatica.

Su Windows, l’applicazione presenterà tutti i rapporti antivirus in un’interfaccia unificata e informerà se è presente o meno malware. Su iOS, fornirà semplicemente protezione contro il phishing, mentre su Android integrerà un antivirus adatto. Fornirà inoltre suggerimenti specifici della piattaforma per migliorare la sicurezza dello strumento.

Gli abbonati a Microsoft 365 apprezzeranno vedere se il loro PC o smartphone Android non è pieno di falle di sicurezza, ma la verità è che il software duplica un po’ i servizi già integrati su piattaforme diverse. Oltre a fornire suggerimenti e consigli su come proteggersi al meglio online, Microsoft Defender non va molto lontano. Allo stato attuale, l’app sembra più un servizio di gestione della flotta per gli individui che un vero strumento di sicurezza informatica.

Per provare Microsoft Defender, è necessario un abbonamento a Microsoft 365. Puoi scaricare l’app Sulla pagina ufficiale dell’editore.

