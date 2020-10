Nunzio Senatore di nuovo vicensidaco: “Priorità alle opere pubbliche”

Al braccio destro di Servalli confermate anche le deleghe alla manutenzione e all’ambiente

Cava de’ Tirreni. Tra le tante voci di corridoio che si rincorrevano nei giorni scorsi a Palazzo di Città in merito a incarichi e deleghe che il sindaco Vincenzo Servalli avrebbe dato in occasione della nomina della nuova giunta, una certezza c’era: Nunzio Senatore vicesindaco.

Forte del suo consenso elettorale da record (con 1545 preferenze), Nunzio Senatore è stato riconfermato a capo degli assessorati alle Opere Pubbliche, alle Manutenzione, all’Ambiente e all’Igiene Urbana. Premio fedeltà: la nomina a vicesindaco.

Lo abbiamo ascoltato appena dopo la proclamazione e ci ha assicurato che la priorità, per il momento, è quella di porre rimedio ai danni causati dal maltempo (stimati per circa 100 mila euro) e, ovviamente, proseguire e portare a termine le opere pubbliche in corso.