Nucleare: la disputa tra lo stato belga ed Engy sullo smantellamento delle centrali è sepolta

Come abbiamo scritto la scorsa settimana, l’accordo tra Engie e Vivaldi, sull’estensione di Doel 4 e Tihange 3, non ha risolto tutte le divergenze tra lo stato belga e l’azienda energetica francese. È ancora pendente un contenzioso da 2 miliardi di euro sul costo dello smantellamento delle centrali nucleari. Di cosa stiamo parlando? Il Committee on Nuclear Arrangements (CPN) rivaluta ogni tre anni se Engie ha risparmiato abbastanza denaro per gestire i suoi obblighi nucleari (scorie nucleari e smantellamento delle centrali elettriche). Alla fine del 2022, il CPN decide di aumentare lo stanziamento nucleare di 2,9 miliardi di euro, Compreso un aumento di 2 miliardi di euro solo per lo smantellamento delle centrali. Questo enorme aumento di materiali nucleari è stato contestato da Angie, che ha minacciato di rilevare il Markets Court. L’accordo del 29 giugno tra Inge e Vivaldi ha risolto automaticamente parte della controversia. L’accordo prevede che Engie paghi allo Stato belga una somma forfettaria di 15 miliardi di euro per la (famosa) gestione delle scorie nucleari Prezzo massimo).

Ufficialmente, l'aumento del materiale nucleare è stato contestato da Electrabel e Synatom, la sua controllata che gestisce il materiale nucleare. Lo smontaggio non è incluso nella confezione Ma questo prezzo fisso non riguarda lo smantellamento delle centrali elettriche. Quindi il CPN dovrà continuare a rivalutare, ogni tre anni, se lo stanziamento nucleare pagato da Engie sia sufficiente a finanziare la disattivazione degli impianti. Resta dunque l'aumento di due miliardi di euro dello stanziamento nucleare, destinato allo smantellamento, dopo la firma dell'accordo tra Engi e Vivaldi. Ulteriormente contestato da Angie, ricordiamolo. Ma, come previsto, il CPN ha finalmente ridotto l'aumento dello stanziamento nucleare: l'aumento sarà di circa 1,4 miliardi di euro, invece di 2 miliardi di euro (per lo smantellamento). Come spieghiamo questa recensione? Tanto per stare attenti, CPN ha classificato parte delle scorie nucleari provenienti dallo smantellamento delle centrali elettriche nella categoria B. Tuttavia, dopo il carotaggio a Tihange 2, si scopre che alcune delle scorie potrebbero entrare nella categoria A, che è meno costosa. Questi sono alcuni volumi di cemento che circondano il recipiente del reattore. I nuclei hanno permesso a Engy di dimostrare che queste dimensioni possono essere classificate come Classe A. Altre voci hanno consentito di abbassare il risultato finale. Questa recensione soddisferà la compagnia energetica? "Per Electrabel non c'è più motivo di ricorrere al tribunale del mercato, risponde Anne-Sophie Haughey, portavoce di Angie. La decisione dell'NPC conferma ciò che ci aspettavamo". Ufficialmente, l'aumento del materiale nucleare è stato contestato da Electrabel e Synatom, la sua controllata che gestisce il materiale nucleare. Il consiglio di amministrazione di Synatom non ha ancora preso una decisione in merito. Ma se Electrabel non fa appello, Synatom non ha motivo di farlo. Si precisa che le disposizioni nucleari, destinate allo smantellamento, saranno rivalutate dal CPN ogni tre anni. Se in futuro i risultati di Engi si invertiranno, il CPN potrà aumentare nuovamente il materiale nucleare.