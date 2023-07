I prezzi della benzina e problemi di elettricità

Opel effettua ordini per la Corsa rinnovata, che riceve anche il nuovo motore elettrico. D’altra parte, il vecchio non se ne va.

La Corsa cru 2023 arriva nel catalogo del marchio tedesco offrendo una gamma di opzioni meccaniche. Benzina, elettrica e anche mild hybridization (prossimamente) per la citycar tedesca che segue le orme della cugina francese Peugeot 208. E una volta non sempre fuori dal comune, è bene notare che il restyling non tiene al passo con l’inflazione: I prezzi non si muovono per le copie termiche. E il prezzo della variante elettrica non è quasi aumentato rispetto all’anno precedente. Solo l’arrivo della versione da 156 CV cambia la situazione, ma la differenza di prezzo tra le due elettriche è talmente esigua che sembra quasi irragionevole optare per la prima, quando la seconda offre più autonomia e un motore leggermente più potente.

Più diesel

La nuova piattaforma di Qualcomm dovrebbe migliorare le prestazioni dei suoi display ©Opel

Opel ora offre solo motori a benzina o elettrici sulla Corsa, che abbandona il BlueHDI da 100 CV. Il concorrente con il diamante, continua a scommettere su un motore diesel per sedurre le poche flotte e professionisti che vogliono ancora optare per questo vantaggioso meccanismo in termini di CO2.

Dal punto di vista estetico, ricordiamo che il restyling Corsa punta principalmente sul frontale con Vizor. A bordo, l’hardware sta passando ai nuovi dispositivi Snapdragon che dovrebbero essere più efficienti. I fari a LED sono ora di serie e compaiono nuovi modelli di cerchi e colori della carrozzeria. Per quanto riguarda le finiture, Opel semplifica il più possibile le cose con due allestimenti: Corsa e GS. Si noti inoltre che il motore a benzina da 130 cavalli con cambio automatico è venduto solo nella GS. Lo stesso sul lato elettrico con una “piccola” Corsa nella parte bassa con un motore da 136 CV e una variante da 156 CV nella finitura GS più alta. Un altro motivo per scegliere quest’ultimo.

Prezzi Opel Corsa rinnovati

1.2 75 cv BVM5 Corsa: 19.200 euro

1.2 Turbo 100 cv BVM6 Corsa: 20.700 euro

1.2 75 cv BVM5 GS: 21.100 euro

1.2 Turbo 100 cv BVM6 GS: 22.400 euro

1.2 Turbo 130 cv BVA8 GS: 26.000 euro

Energia elettrica di 136 canali Corsa: 36.050 euro

Elettricità 156 CV GS autonomia estesa: 37.600 euro

Lo avrai notato anche tu Nuovo motore mild hybrid da 136 cv Non c’è ancora, e per una buona ragione: Opel assicura che sarà disponibile “più tardi”.

Le somiglianze con la Peugeot 208 sono sempre sorprendenti ©Opel

La versione elettrica guadagna 20 CV ©Opel

Non c’è più diesel nelle city car Stellantis, ad eccezione della Citroën C3 ©Opel