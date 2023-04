Novità nel canton Vaud Lo zucchero è un problema di sanità pubblica

In Svizzera il consumo giornaliero di zucchero è in media di 110 grammi di zuccheri aggiunti, più di Il doppio del massimo raccomandato dall’Office of Food Safety and Veterinary Affairs (OSAV) E dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste organizzazioni raccomandano 50 grammi al giorno per gli adulti e 25 grammi al giorno per gli adulti bambini.

L’eccessivo consumo di zucchero è dovuto principalmente a zuccheri aggiunti Soprattutto con il consumo di bevande zuccherate (bibite, bibite stimolanti, sciroppi e succhi di frutta) dolci (Pasticceria, pasticcini e pasticcini viennesi Grasso, biscotti, cioccolato, …). A differenza degli zuccheri che si trovano naturalmente in alcuni alimenti (amidofrutta, verdura e latticini), gli zuccheri aggiunti si riferiscono ai seguenti zuccheri: saccarosio (zucchero da tavola), Saccarosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, alto–sciroppo di fruttosio. Questi e altri zuccheri vengono utilizzati Così com’è o aggiunto in preparazionezione o trasformazione alimentare. Questi zuccheri non lo sono necessario per il nostro cibo. Sono considerate “calorie vuote” e promuovono il diabete di tipo 2. Obesità e problemi cardiovascolari.

Un bambino su sei è in sovrappeso

in Svizzera, Vicino’Un bambino su sei è in sovrappeso, ovvero il 15% (OSAV–OFSP, 2017). Bambini nutriti con Le diete ad alto contenuto di zuccheri aggiunti hanno un rischio maggiore Sviluppare Problemi di salute : Obesità, disturbi cardiovascolari e metabolici, dovuti aE Iperattività (Ricerca scientifica Dereń et al, 2019; Paglia et al Al, 2019). Quanto prima i bambini sono esposti allo zucchero, tanto più ne apprezzeranno il gusto È davvero innato. I pediatri raccomandano di limitare l’assunzione di zucchero aggiunto Appena possibile.

Prevenire il sovrappeso, l’obesità e il diabete di tipo 2 sembra un compito impossibile nel nostro ambiente « Obesità Questa sfida è tutto maggiore del consumo eccessivo Zucchero, come altri fattori di rischio di malattie croniche Così come l’influenza di quelli–ci, che colpisce in particolare le persone di livelli socioeconomici inferiori–economico minimo – COME Giovane derivato da questi ambienti – Questo può essere prevenutoine per accedervi.

Sapere se ci sono zuccheri aggiunti



IO Sembra molto facile dire se questi zuccheri aggiunti sono presenti Quando consumi soda o dolci, invece, è difficile saperlo quantità zuccheri aggiuntiGeneralmente le etichette s non sono consentite Per scoprire quanto contiene il prodotto.



A maggio 2023 ci sarà l’azione MAYbe Less Sugar DottSi terrà per la prima volta nella Svizzera francofona. Registrandosi al sito forse meno–sugar.ch, lo sarà È possibile valutare il consumo individuale di zuccheri aggiunti, scoprire idee e ricette per Piacere senza quegli zuccheri. Gli obiettivi possono essere fissati Personale e famiglia VERO. affiliato Chiama eventi per tutto il mese A Scopri i metodi di moderazione e provali consumo di Sucre Sotto’angolo di bontà–Lui è. I ristoranti ei ristoratori dell’azienda si impegnanosuggerire Alimenti e bevande con poco o nessun zucchero aggiunto.



Probabilmente meno zucchero della folla non eccezionale Una rete di partner per promuovere l’ambienteche ci aiutano a fare scelte favorevoli per noi salute. diversi Misure suggerite sul sito ambienti–sante.ch Sviluppato da Unisante. YuUn invito all’azione sarà lanciato all’inizio di maggio sotto gli auspici di Food and Health Alliance sponsorizzato per un gruppo politico

Chi lo desidera può partecipare gratuitamente registrandosi Sul posto di lavoro con a Indirizzo e-mail e password. Si collega a un calcolatore online Consente la valutazione SU= Consumare zuccheri aggiunti e ricevere informazioni pratiche convalidate da professionisti.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di lavoro : forse meno–zucchero.ch