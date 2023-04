La vita è possibile attorno a pianeti senza sole

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Osservazione diretta della formazione dell’esomuna Il gigantesco radiotelescopio ALMA ha catturato la prima immagine diretta della luna…

Perché ci sia vita, deve esserci acqua liquida. Grazie a questo criterio viene determinata la zona abitabile attorno alla stella, che comprende le distanze dalla stella che consentono di mantenere l’acqua allo stato liquido. Ma in alcuni casi il problema si fa più complesso: come i pianeti vaganti. Designano i pianeti espulsi dal loro sistema stellare durante i suoi inizi, a causa dell’instabilità dinamica.

Questo è ciò che potrebbe accadere con il misterioso Pianeta X, ovvero il nono pianeta del sistema solare, la cui esistenza non è stata ancora provata, ma che si trova ben oltre l’orbita di Nettuno. Secondo le ipotesi, sarebbe nato vicino alle orbite di Giove e Saturno, per poi essere espulso durante un’interazione con uno dei giganti gassosi.

Ma nel caso dei pianeti erranti, la distanza è troppo grande perché il pianeta possa andare oltre. E quindi sono destinati a fluttuare nello spazio interstellare. Quindi è difficile immaginare la vita lì. Non c’è fonte di calore o luce: è impossibile trovare acqua liquida lì, figuriamoci vita. Tuttavia… secondo uno studio recentemente pubblicato su Giornale internazionale di astrobiologiapossiamo rilevare tracce di vita non su questi esopianeti, ma sulle esolune che li accompagnano!

Le forze di marea generano abbastanza calore da mantenere l’acqua fluida

Durante l’espulsione, a seconda dell’andamento del pianeta, potrebbe aver già captato i satelliti che lo stanno seguendo durante il suo volo! Se il pianeta è un gigante gassoso sufficientemente massiccio, i suoi satelliti potrebbero avere una massa sufficientemente elevata da avere una struttura ben sviluppata simile a quella dei pianeti rocciosi. Questo è il caso di un gran numero di satelliti di Giove o Saturno, come Europa, Io o Encelado.

Quindi, affinché sia ​​presente acqua liquida, rimane la questione della provenienza del calore. Tuttavia, non vi è alcuna possibilità dal lato della radiazione stellare. Quindi entrano in gioco le forze di marea. Se l’orbita del satellite è eccentrica (molto ellittica), varia la distanza tra le due stelle, e quindi anche la forza gravitazionale. Gli effetti delle maree tendono quindi a deformare l’esomuna, generando calore al suo passaggio, sufficiente a mantenere l’acqua liquida!