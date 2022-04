«Nous rimpianto profondément una situazione»

Durante il fine settimana, le persone non vengono utilizzate per i titoli-servizi in un momento in cui vengono visualizzate un messaggio di posta elettronica dalla parte del Sodexo. Une mise en garde importante pour éviter de gros problèmes aux utilisateurs.

En effet, un fake mail circule actuellement pour tenter de voler des données importantes (et donc obtenir de l’argent) au nom de Sodexo. Une situation que “regrette profondément” l’entreprise qui a “immédiatement analysé la situation et pu constater que l’intégrité des systèmes informatiques de Sodexo n’a pas été impactée par cette situation”.

Elle veut néanmoins éviter aux personnes de se faire avoir et met donc tout le monde en garde au travers de ce message.

L’annuncio di Sodexo

« Cher utilisateur des titres-services,

Nous avons été informés qu’une tierce partie a usurpé l’identité de Sodexo pour envoyer un email malveillant vous invitant a cliquer sur un lien. Il s’agit d’une tentative de hameçonnage élaborée pouvant mener à une fraude bancaire si vous suivez les istruzioni.

Nous rimpiantotons profondément una situazione. La sécurité, sous toutes ses forme, est une priorité absolue pour Sodexo. Nous restons à protéger l’intégrité de nos systèmes afin de protéger de manière éthique les données de tous nos clients.

Notre équipe Sécurité an immédiatement analysé la situazione et pu constater que l’intégrité des systèmes informatiques de Sodexo n’a pas été impactée par cette situation. »

Quelle est la marche à suivre pour vous ?

L’e-mail en question a pour objet «Nieuwe te bevestigen of te betwisten voorwaarden» o «Nouvelles conditioner à confirmer ou à contester». Il n’est pas encore clair, à l’heure actuelle, si cet email circule égallement en français.

Voci un esempio della comunicazione frauduleuse :

– Si vous avez reçu cette communication, ne l’ouvrez pas et transférez-la à l’adresse suivante: sospetto@safeonweb.be, il s’agit du «Center for Cyber ​​​​Security Belgium» qui vérifiera et vous conseillera sur la marcia suivre. Après envoi, veillez à supprimer l’email.

– Si vous avez ouvert l’email, ne cliquez en aucun cas sur les liens.

Si vous avez cliqué sur un lien, veuillez suivre les conseils de Safeonweb :

○ Si vous avez communiqué un mot de passe que vous utilisez pour d’autres sites, modifiez-le immédiatement sur tous ces sites.

○ Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires o celles de votre carte de crédit, prévenez immédiatement Card Stop au +32 (0)78 170 170.

○ Contactez votre banque afin de bloquer le dernier paiement et éventuellement le compte.

○ Si vous constatez que l’on vous a effectment volé de l’argent sur votre compte, rendez-vous au bureau de police pour y introduire une plainte.

○ Trasmetti il ​​messaggio al sospetto dans lequel vous avez cliqué à sospetto@safeonweb.be.

Comment reconnaître une tentative de fraude ou d’escroquerie à l’avenir ?

« Sodexo ne vous demandera jamais de confirmer une modification de données. En effet, les données à caractère personal sont automatiquement adaptées via une mise à jour ou une vérification dans le registre national. Ces données sont toujours authentiques.

Sodexo ne vous demandera jamais d’effectuer un paiement en dehors de la commande des titres-services, ni de vous connecter à votre application bancaire o faire des transferts d’argent par téléphone.

La gestione dei titoli-servizi e delle donne personali ne peut se faire que via votre Espace Sécurisé. Nous ne fournirons donc jamais un accès direct via un lien vers un site web distinto ou des données personalles sont demandées. »